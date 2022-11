2001: Tokio Hotel: „Umarme unsere Vergangenheit“

Tokio Hotel blickt mit dem neuen Album zurück. der Klang? Ganz anders als in den 2000er Jahren. Fans der ersten Stunde dürften beim Hören dennoch nostalgisch werden.

Wer heute an Tokio Hotel denkt, hat schnell einen bestimmten Song im Kopf. 2005 bescherte die Debütsingle „Durch den Monsun“ der Band plötzlich den großen Durchbruch. Mit dem Song kamen Tokio Hotel nicht nur durch den Monsun und hinter die Welt – sondern auch an die Spitze der deutschen Charts. Die Band füllte riesige Konzertsäle und brachte Scharen von kreischenden Teenager-Fans an ihre Grenzen.

Und wer mit so einem Song anfängt, kann es noch einmal tun: „Durch den Monsun 2020“, eine elektronische und sanftere Neufassung des Hits, ist der Opener des sechsten Studioalbums der Band. Tokio-Hotel-Fans mussten fünf Jahre auf ein neues Album warten. Die Musiker veröffentlichten vorab die Hälfte der Songs darauf.

Acht neue Songs sind auf dem Album – es trägt den Titel „2001“: eine Anspielung auf das Gründungsjahr der Band. Damals lernten die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz den Bassisten Gustav Schäfer und den Gitarristen Georg Listing in ihrer Heimatstadt Magdeburg kennen.

Eine dauerhafte Freundschaft

Heute sind die vier in den Dreißigern und leben in einer Bandfernbeziehung: Tom und Bill leben in den USA, Gustav und Georg sind in Deutschland zu Hause. Der melancholische Song „When We Were Younger“ handelt von dieser Tortur – aber auch von der andauernden Freundschaft. Denn Musik verbindet Menschen auch heute noch.

„Unsere Herzen schlagen immer noch gleich, von Berlin bis LA, die gleichen Sterne, unter denen wir stehen“, heißt es auf Englisch. „Wir können uns jetzt irgendwie wieder mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen“, sagte Leadsänger Bill Kaulitz im September in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Und wieder einmal hatten wir Zeit, einfach mit uns vier im Studio zu sein.“

Der rockige und laute Tokio-Hotel-Sound der 2000er Jahre, für den viele ausländische Fans damals sogar Deutsch lernten, fehlt auf dem neuen Album eher. Auch auf den Vorgängeralben („Dream Machine“, „Kings of Suburbia“) waren die meisten Songs auf Englisch.

Musikalisch gehen die Songs heute eher in Richtung Pop und Elektro. Zum Beispiel „White Lies“ (2021): Die Band produzierte mit dem DJ-Duo VIZE den Elektro- und Titelsong von „Germany’s Next Topmodel“. „Wir haben viel ausprobiert und sind ein bisschen weg vom Rock und mehr in Richtung Pop gegangen und haben jetzt auch ein paar Tanznummern gemacht“, sagte Kaulitz der dpa. Das „bunte Album“ vereint diese musikalischen Ausflüge.

Nicht wirklich fröhliche Lieder

Die Songs auf „2001“ handeln von Liebeskummer („Bad Love“) und Einsamkeit („Here Comes The Night“). Der sanfte Rock- und Elektro-Song „Runanway“ beschreibt das Gefühl, nie richtig anzukommen und ausbrechen zu müssen. In der sanften Ballade „Ain’t Happy“ singt Bill über Eskapismus und das Finden eines Zugehörigkeitsgefühls. Ein besonders schöner Song auf dem Album ist das ruhige und intime Duett „Just A Moment“ mit dem kanadischen Newcomer Vvaves. Begleitet werden die beiden lediglich von einer Akustikgitarre.

Mit anderen Künstlern zusammenarbeiten? Vor ein paar Jahren war das für Tokio Hotel nicht so einfach vorstellbar. Früher wollte die Band „alles alleine machen“, erklärte Bill. Während der Corona-Zeit konnten sich die Musiker jedoch stärker auf andere Songwriter und Produzenten einlassen. Das gilt auch für den Tanzsong „Happy People“ mit dem isländischen Electronica-Musiker und ehemaligen ESC-Teilnehmer Daði Freyr („10 Years“). Der Uptempo-Track über fröhlich spielende Menschen hat das Potenzial zum Dauer-Ohrwurm – und dazu kann man auch noch tanzen. Das beweist zumindest die Band zusammen mit Toms Frau Heidi Klum auf TikTok.

Ein ungewöhnlich unbeschwerter Song für die Band ist „Smells like Summer“. Der Name ist Programm, es wird im Takt geschnappt und gepfiffen. „Ich würde sagen, das ist der einzige fröhliche und positive Song“, sagte Bill Kaulitz kürzlich in einem TikTok-Video. In dieser Hinsicht ist sich die Band seit ihrem ersten Studioalbum „Schrei“ (2005) treu geblieben. „Eigentlich schreiben wir keine fröhlichen Songs“, sagt der 33-Jährige.

Das Album endet mit dem Song „Back To The Ocean“. „Wenn ich nur die Zeit ein bisschen zurückdrehen könnte“, sagt Bill auf Englisch. Auch die Fans könnten sich beim Hören danach sehnen – und wieder in Teenager-Erinnerungen schwelgen. Die könnte man nächstes Jahr auffrischen: 2023 sind Tokio Hotel wieder live zu sehen und reisen auf der „Beyond The World Tour“ durch Europa.

