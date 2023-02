Der FSV Mainz 05 hoed met dem 3:1 gegen den FC Augsburg wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. In der Fastnachtshochburg verzorgt de dritte Heimsieg der Saison für gute Laune.

Bo Svensson war trotz der ausgelassenen Fastnachtsstimmung auf den Zuschauerrängen nach dem 3:1 (2:1) seines FSV Mainz 05 tegen de FC Augsburg nicht in größter Feierlaune.

“Ein War ein Schritt nach vorne. Wir müssen dranbleiben”, vertelde de dänische Cheftrainer der Rheinhessen aan de Letzten Heimpartie voor dem Rosenmontag. Der non deutliche Abstand auf die Abstiegszone sei wichtig, “aber den ganzen Focus daraufzulegen, misschien niet zondigen”.

Für die Mainzer waren de laatste Heimsieg in dieser Saison. Wesentlichen Anteil daran hatte der Südkoreaner Jae-sung Lee mit seinen zwei Toren (21./52. Minute), ook Karim Onisiwo (24.) met 22.200 Zuschauern. Den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 für Augsburg Erzielte Ermedin Demirovic (28.) door Trade Meter.

Augsburg met “used Tag” – Lob für Lee

“Wir haben uns mit groben individualellen Fehlern um den Lohn bracht. Wir haben nicht zu unserem Spiel mit Ballbesitz gefunden”, zei Augsburgs Coach Enrico Maaßen en befand: “Summa summarum war es ein gebrauchter Tag. Die Entwicklung ging bisher nach oben, nun ging es nach unten Auch Manager Stefan Reuter zegt nicht nach Ausreden für die Niederlage: “Es spielten zuviele Spieler unter Form.”

Dagen hebben die Mainzer moment een gesicherte Position im Tafellen-Mittelfeld. “Da müssen wir versuchen, uns festzukrallen”, meinte Sportdirektor Martin Schmidt. Als je een schwieriges Spiel gewesen, weil “viel Druck im Kessel” gegesen sei. In der Tat war die Partie von Hektik en harts Zweikämpfenprägt.

Wegbereiter des Erfolges der Gastgeber war Mittelfeldspieler Lee, der seine Trefferquote auf sechs erhöhte undviel Lob erhielt. “Lee is ein ganz wesentlicher Faktor in unserem Spiel. Wenn er so weitermacht, wird er noch sehr wertvoll”, meinte Angreifer Onisiwo, der die Leistung der Nullfünfer als “im Großen and Ganzen okay” bezeichnete.

Lee legt nach Anschlusstreffer nach uit

Het was een unglücklich veld van Gegentor in 1:2. Leandro Barreiro oorlog in zijn eigen Strafraum mit ausstrecktem Arm aus einem Meter Abstand angeschossen, Schiedsrichter Sven Jablonski entschied first nach Einsatz des Videobeweises auf Handelfmeter. “Ich bin da reingesprungen, dabei sind die Arme nun mal nicht angebt”, zei Barreiro. Demirovic kwam goed binnen. “Mit dem Anschlusstreffer sind wir sehr gut umgegangen, weil Augsburg nicht aufgegeben hat”, lobte Svensson signaal team.

Als Lee in de 52. Minuut van 3:1 werd geactiveerd en een vermeintlicher Treffer van de eingewechselten Augsburgers Kelvin Yeboah in de 75. Minuut nicht anerkannt wurde. Der Mainzer Schlussmann Finn Dahmen hatte bei Yeboahs Torschuss bereits die Hand auf dem Ball – das Tor zählte daher nicht.

dpa