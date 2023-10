Hamas hat angekündigt, erst nach Kriegsende über die Freilassung israelischer Soldaten zu verhandeln. Unterdessen marschiert die israelische Armee in das Dorf Arura ein, die Heimat von Saleh al-Aruri, der Nummer zwei der Hamas. Sein Bruder und neun seiner Neffen werden in Gewahrsam genommen.

Die israelische Armee ist in das Heimatdorf des stellvertretenden Chefs der radikalen Palästinenserorganisation Hamas im besetzten Westjordanland einmarschiert. Augenzeugen aus Arura berichteten, dass rund 20 Menschen festgenommen und Dutzende weitere vernommen wurden. Saleh al-Aruri, die Nummer zwei der Hamas im Libanon, stammt aus dem Dorf etwa 20 Kilometer nördlich von Ramallah.

Nach Angaben der Behörden und Augenzeugen verhaftete die israelische Armee bei der Razzia im Morgengrauen unter anderem den Bruder und neun Neffen des Hamas-Vizechefs. Die Armee ihrerseits bestätigte einen Einsatz in Arura. „Dutzende Hamas-Mitglieder wurden festgenommen und verhört.“

Am 7. Oktober startete die Hamas einen Großangriff auf Israel und tötete israelischen Quellen zufolge im Gazastreifen mindestens 1.400 Menschen und entführte rund 200 Geiseln. Als Reaktion auf den Angriff riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete dort massive Luftangriffe. Nach Angaben der Hamas wurden in der Region seit Kriegsbeginn mindestens 4.385 Menschen getötet und 13.561 weitere verletzt.

Hamas nennt zivile Geiseln „Gäste“

Unterdessen kündigte die Hamas an, nur über die Freilassung israelischer Soldaten nach dem Krieg zu verhandeln. „Dieses Thema wird nicht diskutiert, bis die israelische Aggression gegen den Gazastreifen und das palästinensische Volk im Allgemeinen endet“, sagte Osama Hamdan, der ebenfalls im Libanon lebt. Hamas will die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen erreichen.

Zur Frage der zivilen Geiseln – die er als „Gäste“ bezeichnete – stehe die Hamas in Kontakt mit verschiedenen Ländern, darunter Ägypten, Katar, Iran, der Türkei, China und Russland, sagte Hamdan. Hamas habe ein Interesse an der Rückkehr der Entführten in ihre Heimatländer, sagte Hamdan. Dies hängt jedoch von „Sicherheitsumständen“ ab.