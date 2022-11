20 Milliarden Euro Munitionsdefizit bei der Bundeswehr – oberster Abgeordneter — RT World News

Auch an persönlicher Ausrüstung mangelt es der Bundeswehr, sagt die Wehrbeauftragte Eva Högl

Der Bundeswehr droht ein schwerer Munitionsmangel, warnte die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, am Sonntag. Sie hob auch den Mangel an bestimmter grundlegender persönlicher Ausrüstung hervor, die von der Armee benötigt wird.

In einem Interview mit der Bild am Sonntag verriet Högl, dass es die Bundeswehr 20 Milliarden Euro kosten würde, ihre Munitionsvorräte aufzufüllen.

Der Abgeordnete forderte, die Munitionsdepots des Militärs während der laufenden Legislaturperiode vollständig aufzufüllen, und behauptete, die Regierung habe das Thema jahrelang verschleppt.

„Ohne Munition ist alles nichts“ Högl schloss.

Sie wies auch auf die miserable Lage bei der Grundausstattung der deutschen Truppen hin. Sie führte einen Fall an, als in Litauen stationiertes Militärpersonal der Nation ohne kugelsichere Westen an Übungen teilnehmen musste.

Außerdem, so Högl, „mit krankheits-, eltern- und bildungskarenz erreichen viele einheiten nur noch 60 prozent der personellen ausstattung.“

Der Kommissar hat davor gewarnt „Ohne genügend Personal nützen die besten Waffen wenig.“ Sie prognostizierte, dass Berlin bei seinen Einsätzen Prioritäten setzen und Abstriche machen muss, wenn die Reihen der Bundeswehr nicht signifikant anschwellen. Angesichts der Fokussierung auf die Landesverteidigung müsse Deutschland daher seine Beteiligung an internationalen Missionen einschränken, sagte Högl.









Im Oktober berichtete Business Insider unter Berufung auf die Verteidigungsindustrie und parlamentarische Quellen, dass das deutsche Militär nur Munition für ein oder zwei Kriegstage hatte.

Obwohl das Problem seit Jahren besteht, wurde es weiter verschärft, als Deutschland begann, Waffen an die Ukraine zu liefern, behauptete die Verkaufsstelle.

Dennoch lieferte Berlin im vergangenen Monat die erste Einheit seines hochmodernen Luftverteidigungssystems IRIS-T nach Kiew. Drei weitere Einheiten, bestehend aus einem Kommandofahrzeug, einem Radarfahrzeug und einer auf einem Lastwagen montierten Trägerrakete, werden voraussichtlich 2023 in der Ukraine eintreffen.

In der Zwischenzeit muss Deutschlands eigenes Militär das bodengestützte IRIS-T-System noch erhalten, eine Tatsache, die einige Politiker dazu veranlasst hat, Bedenken zu äußern, dass das Land die Ukraine auf Kosten seiner eigenen Verteidigungsfähigkeiten bewaffnet.