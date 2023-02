20 großartige Tastenkombinationen für Windows 11, die Sie verwenden sollten

Wenn Sie regelmäßig eine physische Tastatur verwenden, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit mindestens ein paar Verknüpfungen verwenden. Diese können Ihnen viel Zeit sparen, plus die Mühe, eine bestimmte Option oder Einstellung zu finden.

Die meisten von uns haben Kopieren (Strg + C), Einfügen (Strg + V), Ausschneiden (Strg + X) und Rückgängig (Strg + Z) vollständig durch die entsprechende Tastenkombination ersetzt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs unter Windows 11.

Nur zwei oder drei Tasten können verwendet werden, um Multitasking-Funktionen zu verwalten, allgemeine Tools zu starten und vieles mehr. Nahezu jede Tastenkombination von Windows 10 wurde auf Windows 11 umgestellt, aber es gibt auch neun neue, die Sie beachten sollten.

In diesem Artikel werden wir 20 der nützlichsten in Microsofts neuestem Betriebssystem durchgehen. Wenn Sie sich etwas Zeit nehmen, um diese zu lernen, werden Sie effizienter, aber es ist auch möglich, Ihre eigenen zu erstellen.

Brandneue Windows 11-Verknüpfungen

Es gibt nur zwei Windows 11-Verknüpfungen, die es noch nie in Windows gab, und beide beziehen sich auf das Multitasking-Tool Snap Layouts.

Wenn Sie die Tasten Windows + Alt + Pfeil nach oben drücken, wird das Fenster, das Sie gerade verwenden, in der oberen Hälfte des Bildschirms eingerastet. Sie werden dann aufgefordert, der unteren Hälfte ein weiteres offenes Fenster hinzuzufügen.

In ähnlicher Weise rastet Windows + Alt + Abwärtspfeil das Fenster in der unteren Hälfte ein, sodass Sie oben etwas hinzufügen können.

Denken Sie daran, dass Sie bereits die linke Hälfte des Bildschirms (Windows + Pfeil nach links) oder die rechte Hälfte (Windows + Pfeil nach rechts) einrasten können. Aber wenn Sie horizontales Multitasking mit geteiltem Bildschirm mögen, macht dies die Dinge viel schneller.

Die Verknüpfungen hier existierten alle in Windows 10, aber ihre Funktion hat sich geändert, um neue Funktionen in Windows 11 widerzuspiegeln. Mit jeder der sieben unten können Sie auf einen aktualisierten Teil der Benutzeroberfläche zugreifen.

Windows + A – Schnelleinstellungsmenü öffnen (jetzt getrennt von Benachrichtigungszentrale und Kalender)

Windows + C – Microsoft Teams-Chat öffnen (neue Funktion)

Windows + H – Spracheingabe öffnen (neue Funktion)

Windows + K – Öffnen Sie Cast in den Schnelleinstellungen, sodass Sie Ihren Bildschirm schnell auf einen anderen übertragen können, der mit demselben Netzwerk verbunden ist (neue Funktion)

Windows + N – Benachrichtigungszentrale und Kalender öffnen (jetzt getrennt von den Schnelleinstellungen)

Windows + W – Widgets öffnen (neues Feature)

Windows + Z – Snap-Layouts öffnen (neue Funktion)

Windows 10-Verknüpfungen, die noch verfügbar sind

So aufregend die neuen auch sind, viele der besten Tastaturkürzel in Windows 11 waren auch in Windows 10 verfügbar. Hier sind einige der Highlights:

F2 – ausgewählte Datei oder Ordner im Datei-Explorer umbenennen

Alt + Enter – Eigenschaften der ausgewählten Datei oder des ausgewählten Ordners anzeigen

Alt + P – Vorschaufenster im Datei-Explorer anzeigen

Strg + N – öffnet ein neues Datei-Explorer-Fenster

Alt + linker oder rechter Pfeil – gehen Sie im Datei-Explorer oder den meisten Webbrowsern zur vorherigen oder nächsten Seite

Windows + T – Durchlaufen Sie alle geöffneten Apps in der Taskleiste. Ersetzen Sie den Schlüssel durch eine Zahl, um die App an dieser bestimmten Position zu öffnen

Windows + Strg + D – neuen virtuellen Desktop erstellen und i öffnen

Windows + Strg + Links- oder Rechtspfeil – zwischen mehr als einem virtuellen Desktop wechseln

Alt + Tab – zum letzten aktiven Fenster wechseln. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und drücken Sie weiterhin die Tabulatortaste, um eine andere auszuwählen

Alt + F8 – Zeigt Ihr Passwort (während es eingegeben wird) bei der Anmeldung an

Windows + Umschalt + Links- oder Rechtspfeil – Aktives Fenster zwischen Monitoren verschieben (wenn mehr als einer angeschlossen ist).

Denken Sie daran, dass dies alles andere als eine vollständige Liste ist. Jede Tastenkombination für Windows 11 ist auf der Microsoft-Website verfügbar.

So erstellen Sie Ihre eigenen Tastenkombinationen für Windows 11

Windows 11 hat kein integriertes Tool zum Erstellen eigener Tastenkombinationen, aber es ist einfach über eine kostenlose Drittanbieter-App:

Laden Sie WinHotKey von der Softpedia-Website herunter

Klicken Sie auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen, um sie zu installieren

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf „Neuer Hotkey…“.

Geben Sie der neuen Verknüpfung einen Namen, wenn Sie möchten (dies ist nicht erforderlich), und entscheiden Sie dann, welche Tastenkombination Sie verwenden möchten

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter „Ich möchte, dass WinHotKey“ und wählen Sie eine der fünf Optionen aus

Was Sie jetzt sehen, hängt davon ab, was Sie gewählt haben. Klicken Sie auf „Durchsuchen…“, um eine bestimmte App, Datei oder einen bestimmten Ordner auszuwählen, geben Sie einen bestimmten Text ein oder wählen Sie aus, was mit der Taskleiste geschehen soll

Klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.

Sie sehen jetzt, dass Ihre neue Verknüpfung in der Liste der Hotkeys erscheint. Verwenden Sie die Verknüpfung, die Sie gerade eingerichtet haben, um es jederzeit zu starten. Um es zu entfernen oder zu bearbeiten, wählen Sie es einfach aus und wählen Sie die relevanten Optionen oben im Fenster.

