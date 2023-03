We hebben deze producten onafhankelijk geselecteerd omdat we er dol op zijn en we denken dat je ze misschien leuk vindt voor deze prijzen. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Ben je ooit wakker geworden, je ochtendroutine zoals gewoonlijk gevolgd, de badkamer ingelopen en plotseling je humeur verpest? De oorzaak: een nieuwe, boosrode puist op je gezicht die je recht in de spiegel aanstaart. Naarmate de dag verstrijkt, voel je het puistje zo groot worden dat het praktisch zijn eigen puistje heeft zit code.

Hoe groter en opvallender een puistje wordt, de drang om het te laten knappen lijkt onvermijdelijk ook te groeien, en ik kan me er volledig in vinden. Ondanks al het advies dat we hebben gelezen en gehoord van experts die ons vertellen niet te knijpen en te ploffen, is het gewoon zo moeilijk om de drang te weerstaan, vooral omdat puistjes altijd op de slechtste momenten lijken te verschijnen (denk aan een groot feest of een date night ). Met de voorjaarsvakantie, grote festivals en andere reisplannen voor de deur, is de stress van het krijgen van een puistje nu absoluut porie-bbel.

Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want wij hebben u gedekt. Helaas is er geen toverstaf waarmee je al je puistjes in een oogwenk kunt wissen met slechts één “Abracadabra!” Deze producten komen echter verdomd dichtbij. Van snelwerkende vlekdrogende lotion en hypoallergene acne-concealer tot effectieve herstelcrème na puistjes en gezichtsreinigingsspray, we hebben de beste producten op Amazon verzameld om je puistje in een mum van tijd te genezen, minus het knallen en littekens.

Zoals de wijze Yoda ooit zei: “Geduld moet je hebben, mijn jonge Padawan.” We zijn er vrij zeker van dat hij verwees naar hoe we onze acne en puistjes zouden moeten behandelen. Dus, bewaar het puistje en maak je klaar om deze door recensenten geliefde Amazon-vondsten aan je winkelwagentje toe te voegen.