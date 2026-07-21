يوليو 21, 2026

20 أغسطس موعد انطلاق الموسم الجديد

عمر حسن يوليو 21, 2026
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كشف مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2026-2027.

وقال المصدر لمصراوي: تم تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأضاف: رابطة الأندية تريد إنهاء الموسم المقبل في مايو 2027 لكي تحصل الفرق على فترة راحة مناسبة قبل بداية الموسم المقبل.

وكشف المصدر: من الطبيعي أن تواجه الأندية بعضها البعض في المرحلة الأولى من الموسم المقبل، فيما سيتم تقسيم المرحلة الثانية إلى مجموعتين حسب عدد النقاط في المرحلة الأولى.

وأتم تصريحاته: المرحلة الأولى في المجموعة الحاسمة ستضم 6 أندية تتنافس فيما بينها على اللقب، فيما ستضم المجموعة الثانية 14 فريقا يتنافسون على البقاء أو الهبوط.

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