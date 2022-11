2 Wahlhelfer aus Georgia wurden entfernt, nachdem ein Social-Media-Beitrag sie am 6. Januar im US-Kapitol gezeigt hatte

Wahlaufkleber werden am Dienstag in einem Wahllokal in Atlanta auf einem Tisch ausgelegt. (Dustin Chambers/Bloomberg/Getty Images)

Eine Mutter und ein Sohn wurden als Wahlhelfer in Johns Creek, Georgia, entfernt, Minuten bevor die Wahlen heute Morgen eröffnet wurden, nachdem ein Social-Media-Beitrag aufgetaucht war, der zeigte, dass sie am Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 teilnahmen.

„Ich habe mich heute in Washington DC für das eingesetzt, was richtig ist. Diese Wahl war ein Schein. Mike Pence ist ein Verräter. Ich wurde VIER Mal mit Tränengas behandelt. Ich habe Pfefferspray im Hals. Ich habe das Kapitol gestürmt. Und meine Kinder hatten die beste Lernerfahrung ihres Lebens“, heißt es in einem Facebook-Beitrag, der von staatlichen Wahlbeamten mit CNN geteilt wurde.

„Mir ist bekannt, dass es passiert ist. Das ist wirklich ein internes Problem von Fulton County. Sie müssen das Risiko so mindern, wie sie es angesichts dieser Informationen für richtig halten“, sagte Gabriel Sterling, Chief Operating Officer des Büros des Außenministers von Georgia, als Erin Burnett von CNN am Dienstag danach fragte.

„Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn sie es möglicherweise früher herausgefunden und mit den Leuten zusammengearbeitet hätten, aber da es so in letzter Minute war und so spät ans Licht kam, überlasse ich es Fulton County. Aber ja, das ist heute Morgen passiert“, sagte Sterling.

Der Social-Media-Beitrag wird „besorgniserregend untersucht“, sagte Nadine Williams, Interimsdirektorin für Registrierung und Wahlen in Fulton County, auf einer Pressekonferenz am Dienstag zuvor.

„Wir haben beschlossen, sie zu entfernen, bis wir die Untersuchung abschließen konnten“, sagte Williams.

„Wir wollen nur sicherstellen, dass die Wahl sicher ist“, fügte sie hinzu.

Social-Media-Posts und ein Kommentar, der während einer Veranstaltung von Wahlhelfern abgegeben wurde, wurden dem Vorstand von Fulton County von einem Kollegen zur Kenntnis gebracht. Williams sagte, das Büro des Außenministers sei zu dieser Angelegenheit konsultiert worden, und das Außenministerium stimmte zu, dass es Bedenken gebe.

Williams sagte, es sei ihr nicht frei, die Art des Social-Media-Beitrags zu kommentieren, wenn sie von einem Reporter gefragt wurde, aber sie bestätigte, dass er eine Drohung über die Wahlsicherheit enthielt.

„Da waren einige Dinge drin, die nicht erlaubt waren. Sie können bei der Wahl keine Videos oder Fotos machen. Das hat uns darauf aufmerksam gemacht“, sagte Williams.