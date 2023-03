Twee mensen zijn zondagochtend naar Ascension Saint Joseph – Joliet gebracht na een auto-ongeluk op de I-80.

Victor Stachelski, hoofd van het bataljon van de brandweer van Joliet, zei dat een voertuig op zondagochtend in westelijke richting reed in de buurt van de uitgang van Centre Street toen het de achterkant van een semi-vrachtwagen raakte waaraan geen container was bevestigd.

Stachelski zei dat het voertuig over de kop sloeg en dat de brandweer van Joliet de bestuurder moest bevrijden. De bestuurder werd in goede toestand per ambulance naar St. Joe’s gebracht, zei Stachelski.

De chauffeur van de semi-vrachtwagen werd ook ter observatie naar St. Joe’s gebracht, zei Stachelski.

Stachelski zei dat de staatspolitie van Illinois ook onderzoek doet.