2 Tote, nachdem Minivan, der an einer Verfolgungsjagd der Polizei beteiligt war, in der Innenstadt von Los Angeles in einen U-Bahn-Bus krachte

DOWNTOWN LOS ANGELES (KABC) – Zwei Menschen wurden getötet, als ein Minivan, der der Polizei entkommen wollte, am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Los Angeles in einen U-Bahn-Bus raste.

Nach Angaben der Feuerwehr von Los Angeles wurde der Vorfall kurz nach 5 Uhr morgens in der Nähe der Main Street und der E. 17th Street, direkt am 10 Freeway, gemeldet.





Die Polizei teilte zunächst nicht mit, was den Auslöser für die Verfolgung darstellte, die in der Kollision endete.

Die Feuerwehr musste eine Person befreien, die dabei im Transporter eingeklemmt war. Eine Person starb noch am Unfallort.

Drei weitere wurden ins Krankenhaus gebracht, wo einer dieser Patienten starb. Es ist unklar, ob es sich um Fußgänger oder Passagiere im Minivan handelte.

Unterdessen lehnte der Busfahrer, die einzige Person an Bord des Busses, eine medizinische Behandlung ab.

Weitere Details zum Absturz wurden nicht veröffentlicht.

IN ENTWICKLUNG: Wir werden diesem Bericht weitere Details hinzufügen, sobald diese verfügbar sind.