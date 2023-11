2 Tiere im Oneida County positiv auf Tollwut getestet | Gesundheit

UTICA, NY – Ein Waschbär in Utica und ein Stinktier in Remsen wurden positiv auf Tollwut getestet.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Oneida teilte mit, dass es keine gemeldete Exposition von Menschen gegenüber den im Landkreis gefundenen infizierten Tieren gegeben habe.

Beide Tiere wurden am 31. Oktober zum Testen an das Wadsworth Center des New York State Department of Health geschickt.

Heute gab es positive Ergebnisse.

Mehr vom Gesundheitsamt des Landkreises: „Zu den Anzeichen einer Tollwut gehören: Tier verhält sich seltsam.

Tier benimmt sich verrückt.

Tier verhält sich schüchtern.

Das Tier kann ungewöhnlich nahe kommen.

„Sabbern oder Schaum aus dem Mund“, so das Gesundheitsamt des Oneida County.

Das Gesundheitsamt gab keine genauen Adressen für den Fundort der Tiere bekannt.

„Wenn Sie ein wildes oder streunendes Tier sehen, nähern Sie sich ihm nicht und bleiben Sie fern. Wenn Sie trotz aller Bemühungen von dem Tier gebissen werden oder mit dem Speichel des Tieres in Kontakt gekommen sind, suchen Sie einen Arzt auf und wenden Sie sich an das Oneida County „Das Gesundheitsamt wird die nächsten Schritte festlegen. Tollwut ist eine tödliche Krankheit, und wenn Sie der Krankheit ausgesetzt sind, ist es wichtig, sich angemessen behandeln zu lassen, um eine Ansteckung mit Tollwut zu vermeiden“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich einer Tollwut-Exposition wenden Sie sich unter der Rufnummer 315-798-5064 an das Gesundheitsamt des Oneida County.



