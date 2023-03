MARBLE, Colo. (AP) – Een skiër is zondag omgekomen bij een lawine buiten de grens van een skigebied in Colorado, slechts een dag nadat de autoriteiten het lichaam van een ander slachtoffer van een lawine hadden geborgen, aldus de autoriteiten.

Drie skiërs kwamen om bij de grote lawine van zondag in het Maroon Bowl-gebied buiten het resort Aspen Highlands in de buurt van Aspen, zei het Pitkin County Sheriff’s Office.

Twee van de skiërs wisten te ontsnappen. Verdere details over het slachtoffer waren niet direct beschikbaar.

Op zaterdag hebben de autoriteiten van Colorado het lichaam van skiër Joel Shute, 36, uit Glenwood Springs teruggevonden, nadat hij en twee anderen waren betrapt in een grote lawine in het achterland ten zuidwesten van Marble in het westen van Colorado.

Shute was vermist sinds vrijdagavond, toen de lawine 730 meter van een berghelling raasde terwijl ze door het achterland toeren.

De lawine was twee tot drie voet (tot bijna 1 meter) diep waar het begon en tot 500 voet (150 meter) breed, zei het Colorado Avalanche Information Center. Reddingsteams vonden het lichaam van het slachtoffer begraven in lawinepuin, aldus het centrum.

Een skiër en snowboarder die bij Shute waren, hebben het overleefd. De snowboarder liep naar buiten om hulp te halen en reddingsteams evacueerden de gewonde skiër per helikopter. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht, zei het kantoor van de sheriff van Gunnison County.

Recente stormen hebben lawinerisico’s vergroot.

Tot dusver zijn deze winter in de VS negentien mensen om het leven gekomen door lawines, onder wie negen in Colorado. Bij lawines in de winter van 2020-2021 kwamen in het hele land 37 mensen om het leven, wat het meest werd geregistreerd door het lawinecentrum in records die teruggaan tot 1950.

Familieleden van Shute zeiden dat hij zich bewust was van lawinegevaar, maar dat hij toegewijd was aan skiën. De moeder van het slachtoffer, Lisa Gerstner, zei dat hij veel tijd doorbracht met reizen en zijn vliegbrevet gebruikte om met zijn vader en vrienden te vliegen voor werkreizen en recreatie.

“Skiën was het leven van Joel”, vertelde broer Aaron Shute aan KDVR-TV. “Het was zijn passie en wat hij wilde doen met zijn leven,

De bijbehorende pers





