2. Sitzung des Pharmadialogs – Bundesministerium für Gesundheit

Am 3. Juni 2015 findet das 2. Dialogtreffen des Arzneimitteldialogs der Bundesregierung statt. Das dringende Problem der Antibiotikaresistenz und die Notwendigkeit, sowohl die Ausbreitung von Resistenzen zu bekämpfen als auch neue Medikamente zu erforschen und zu entwickeln, stehen auf der Tagesordnung. Schon heute sterben weltweit jedes Jahr schätzungsweise 700.000 Menschen an den Folgen von Antibiotikaresistenzen. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, bricht eine der tragenden Säulen unserer Gesundheitsversorgung zusammen. Mit der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie hat die Bundesregierung daher ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen durch eine gemeinsame Anstrengung von Medizin, Tierhaltung und Forschung vorgelegt. Bei der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika, alternativer Therapieverfahren und diagnostischer Schnelltests tragen Pharmaunternehmen und Wissenschaft eine besondere Verantwortung.

Themen der 2. Dialogsitzung werden auch die regulatorischen Rahmenbedingungen wie die Nutzenbewertung von Arzneimitteln und die Erstattung von Arzneimitteln durch die gesetzlichen Krankenkassen sein. Ein weiterer Punkt wird sein, wie wir gemeinsam mehr Versorgungsqualität und -sicherheit in der Arzneimittelversorgung erreichen können.

Am Pharmadialog nehmen Vertreter der Bundesregierung, der pharmazeutischen Verbände, der Wissenschaft und der Gewerkschaft teil. Der Pharmadialog ist als ergebnisoffener Prozess konzipiert, in dem in mehreren Sitzungen verschiedene Schwerpunktthemen diskutiert und in einer Zusammenfassung der Ergebnisse veröffentlicht werden. Ziel des Pharmadialogs ist es, den Pharmastandort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion zu stärken, um auch weiterhin eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und sichere Arzneimittelversorgung in Deutschland zu gewährleisten.

Im Mittelpunkt der dritten Dialogsession im Oktober stehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise für Start-ups im Pharmabereich, sowie die Fachkräftesituation und die Herausforderungen der Digitalisierung für den Pharmabereich.