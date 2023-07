Die Polizei wurde zum Ort einer Massenerschießung entsandt

in Baltimore, im nordöstlichen US-Bundesstaat Maryland, am Sonntag.

Beamte sagten, dass bei dem Angriff mindestens zwei Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt wurden.

Einer Polizeiaussage zufolge wurde eine 18-jährige Frau tot am Tatort aufgefunden und ein weiterer 20-jähriger Mann in einem Krankenhaus für tot erklärt.

Was wissen wir über die Schießerei?

Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 28 Menschen verletzt, einige von ihnen machten sich anschließend auf den Weg ins Krankenhaus. Einige wenige seien noch in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit.

Man geht davon aus, dass etwa 14 der Verletzten unter 18 Jahre alt seien, sagte der amtierende Polizeikommissar Richard Worley während einer zweiten Pressekonferenz, die die Medien später am Sonntag informierte.

Er stellte fest, dass die Polizei immer noch versuche, das Alter einiger Opfer zu bestätigen. Nach aktuellen Informationen waren sie zwischen 13 und 32 Jahre alt.

2 Tote nach Schießerei in Baltimore

Hunderte Menschen hatten sich am Samstagabend in South Baltimore zur Veranstaltung „Brooklyn Day“ versammelt. Brooklyn ist international wahrscheinlich am besten als Stadtteil von New York City bekannt, aber ein Bezirk im Süden von Baltimore trägt denselben Namen.

Die Polizei teilte mit, dass es in der Nacht zum Samstag in der Gegend eine Blockparty gegeben habe.

Die Schießerei fand am Sonntag kurz nach 00:30 Uhr Ortszeit (04:30 UTC/GMT) statt.

Als die Polizei am frühen Sonntag am Tatort eintraf, kam es zu keinen Festnahmen Bild: Polizei von Baltimore über Twitter/REUTERS

Verdächtiger noch nicht identifiziert

Unmittelbar nach dem Vorfall kam es zu keinen Festnahmen.

Worley sagte am Sonntagnachmittag, die Polizei gehe davon aus, dass sie nach mindestens zwei Verdächtigen suche, und appellierte an potenzielle Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

„Wir wissen mit Sicherheit, dass es mehr als einen gibt. Wir wissen nicht, wie viele (Verdächtige)“, sagte Worley.

Worley hatte zuvor am Tag gesagt, dass die Behörden daran arbeiteten, mögliche Täter zu identifizieren und das Motiv für den Angriff zu ermitteln.

„Dies ist ein weitläufiger Tatort, unsere Ermittler werden noch eine ganze Weile hier bleiben“, sagte er.

Bürgermeister Brandon Scott forderte die Menschen auf, sich zu melden, um den Ermittlern dabei zu helfen, die Verantwortlichen für den Angriff ausfindig zu machen.

„Das ist eine absolute Tragödie, die nicht hätte passieren müssen“, sagte Scott.

„Es unterstreicht erneut die Auswirkungen und die Notwendigkeit, mit der übermäßigen Verbreitung illegaler Waffen auf unseren Straßen umzugehen und denjenigen, die sie nicht haben sollten, die Möglichkeit zu geben, sie in die Hände zu bekommen.“

„Wir werden nicht aufhören, bis wir diese Feiglinge gefunden haben, die beschlossen haben, einfach Dutzende Menschen zu erschießen, wodurch zwei Menschen ihr Leben verloren“, sagte er.

Nach Angaben des Gun Violence Archive (GVA) handelte es sich bei dem Vorfall am Sonntag um die 337. Schießerei in den USA mit vier oder mehr Opfern in diesem Jahr.

sdi/dj (AP, Reuters, AFP)