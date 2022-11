2 Mendota-Männer tot aufgefunden, Ermittlungen laufen – Shaw Local

Zwei Mendota-Männer wurden am späten Dienstag in einem Wohnhaus in Mendota tot aufgefunden, und „mehrere kriminalpolizeiliche Ermittlungsdienste“ wurden entsandt, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Austin P. Sessler (24) und Cameron P. Given (19) wurden in Sesslers Wohnung, 302 Ninth Ave., tot aufgefunden, nachdem die Polizei von Mendota am Dienstag um 23:28 Uhr nach einem Bericht über zwei nicht reagierende Männer entsandt worden war, teilte die Polizei von Mendota mit eine Pressemitteilung vom Mittwoch.

Gerichtsmediziner Rich Ploch sagte, Autopsien seien geplant.

Ein Fremdverschulden sei nicht ausgeschlossen, teilten die Behörden mit. Mehrere Strafverfolgungsbehörden sagten jedoch, vorläufige Beweise deuteten auf eine doppelte Überdosis hin, unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Beweise, die am Tatort beobachtet und gesammelt wurden.

Der Staatsanwalt von La Salle County, Joe Navarro, sagte, die Todesfälle würden untersucht und es seien umfangreiche forensische Analysen erforderlich, um die Todesursache endgültig zu bestimmen.

„Es ist jedoch die langjährige Politik dieses Büros, dass wir bei Verdacht auf eine Überdosis alle relevanten Informationen sammeln und alle Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone beschlagnahmen, um ein falsches Spiel auszuschließen“, sagte Navarro.

Die Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin des Bundesstaates La Salle sowie die Kriminalpolizei des Bundesstaates Illinois untersuchen aktiv die Todesfälle. Die Polizei von Mendota teilte am Mittwoch mit, dass derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht würden.