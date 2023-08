Schalke profitierte beim 3:0-Sieg gegen den FCK von zwei Platzverweisen. Aufsteiger Elversberg verschenkte in der Nachspielzeit seinen Debütsieg und verlor gegen Rostock.

Aufstiegsaspirant FC Schalke hat dank einer langen Mehrheit den drohenden Fehlstart in der 2. Bundesliga abgewendet. Eine gute Woche nach dem 3:5 beim Hamburger SV feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis einen 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Ligadebüt SV Elversberg muss hingegen auf den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der 2. Liga warten. Beim 1:2 (0:0) daheim gegen Hansa Rostock verschoss der Aufsteiger sogar einen Elfmeter und musste die beiden Gegentore erst in der Nachspielzeit hinnehmen.

Der perfekte Saisonstart mit zwei Siegen gelang auch dem neuen Tabellenführer Rostock Holstein Kiel mit dem 2:1 (0:0)-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Aufstiegskandidat FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf trennten sich 0:0. Nach einer Roten Karte gegen Verteidiger Karol Mets spielten die Hanseaten ab der 83. Minute in Unterzahl. Der lautstark protestierende St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler sah die Gelbe Karte.

Terodde leitet Schalke-Sieg ein

Vor 61.801 Zuschauern in der Veltins-Arena trafen Simon Terodde (13. Minute), Kenan Karaman (70.) und Bryan Lasme (90.+2) im Duell der Traditionsvereine für Schalke. Die Lauterer mussten nicht nur die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel verkraften, sondern auch die Rote Karte für Torwart Andreas Luthe (39.) und die Ampelkarte für Boris Tomiak (57.).

Einen Zwei-Tore-Vorsprung hatte Elversberg bereits am vergangenen Spieltag beim 2:2-Sieg bei Hannover 96 verspielt. Gegen Rostock waren die Chancen auf einen Premierensieg für den Liga-Debütanten sogar noch größer: Nach dem Führungstreffer von Carlo Sichinger (55.) hatte Jannik Rochelt in der 90. Minute per Elfmeter die Möglichkeit zur Entscheidung – doch er vergab.

Rostock Perea: „Das ist ein Traum für mich“

Anschließend traf Rostocks Neuzugang Juan José Perea. Der erst am Vortag vom VfB Stuttgart ausgeliehene Kolumbianer erzielte in der Nachspielzeit zwei Tore (90./+10 und 90./+13) und verwandelte die 0:1-Führung in ein 2:1. „Es ist ein Traum für mich“, sagte Perea anschließend gegenüber Sky TV.

Auch Kiel konnte sein Heimspiel drehen, nachdem Fürths Stürmer Branimir Hrgota (63. Minute) einen sehenswerten Treffer erzielte. Nach einem Fehler von Kiels Torwart Thomas Dähne schoss Hrgota den Ball aus rund 40 Metern ins leere Tor. Doch kurz darauf und innerhalb von nur vier Minuten schafften Jonas Sterner (67.) und Shuto Machino (71./Elfmeter) mit ihren Toren die Wende zum Kieler Sieg.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hatte am Freitagabend bereits das zweite Spiel der neuen Saison daheim gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 verloren. Der SC Paderborn musste sich trotz einer Torvorlage von Neuzugang Max Kruse mit einem 1:1-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück begnügen.

