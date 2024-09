Status: 27.09.2024 20:36 Uhr

De SSV Ulm vocht tegen Eintracht Braunschweig tijdens de tweede belegering in Folge in de 2e Liga. De belangrijkste zaken over de nagedachtenis van de thuiskeepers Christian Ortag zijn van groot belang als het gaat om de verzorging van de keepers. Voor de 3:1 (2:0)-Erfolg am Freitagabend (27.09.2024) zijn Tore von Romario Rösch, Maurice Krattenmacher en Felix Higl (Foulelfmeter), Levente Szabo erzielte de zwischenzeitlichen Braunschweiger Anschlusstreffer, geselecteerd.

Ulm en Braunschweig hebben een prachtige ziel. Beide teams bevonden zich immers in het verleden tijdens de eerste dagen van de strijd en de strijd was voorbij en ze zouden in de volgende strijd een competitie spelen. En als u in Ulm woont, zult u blij zijn met uw bezoek.

Dubbele schlag voorkomt meer Ulmer 1:2-Pleite

Tijdens onze vierdaagse thuiswedstrijden werden deze „Spatzen“ ook gevierd met 1:0 in Führung, na een prima combinatie aan de rechterkant van de kamer, de bal vanaf acht meter in het leer gespeeld te worden (14.). De grote „Aber“ in Ulm: Alle drie de voorgaande keren hadden ze een hekel aan de gasten die hun spel met 1:2 verloren. Maar over de eerste helft van het jaar hoeven ze zich geen zorgen te maken, dus dat kan niet.

Marvin Rittmüller heeft immers een grote kans op een lange reis (20.), zie Ulm na een Ballgewinn in de Mittelfeld blitzschnell met de Krattenmacher blieb bei seinem einsamen Lauf auf Eintracht-Torhüter Lennart Grill cool, schob den Ball eiskalt zum 2 :0 ins Eck (39.).

Braunschweig in Unterzahl, Ortag zorgt voor Shock-Moment

Even kan het dan ook, want de eerste woning van de steiger is nog in gebruik, maar Max Marie heeft een grote kans, die 15 meter (48.) duurt. Alle informatie werd vooraf gegeven voor Braunschweig in twee minuten deutlich erschwert, aangezien Sven Köhler volkomen tevreden was met Gelb-Rot des Feldes (50.).

Wenig später fehlte Krattenmacher bij een Fernschuss nu een halve meter, um dat Partie vorzeitig zu entscheiden (54.). Dan is het tijd voor de gasten om even aanwezig te zijn. Moment: Torhüter Christian Ortag fing een lange bal voor en na een lange maaltijd, moet na een zeer korte behandeling met de langzame tijd op de plaats worden gebracht (65.).

Szabo en Kaufmann zorgen voor nieuwe spanning in het spel

Ulm was geschokt – en was zo dankbaar voor een sportief moment. Het resultaat van de Anschlusstreffer (76.) en Fabio Kaufmann hatte met een schot vanaf 15 meter met de grootste kans voor de opening, Ortag-Vertreter Niclas thiede fischte den Ball aber dem Winkel (79.).

Er zijn genoeg onopgemerkte overtredingen van Niklas om voor de thuisfans te zorgen. De Braunschweiger bracht Krattenmacher in zijn eigen straf voor zijn val, maar hij liep ook op eigen kracht weg van de gevallen Elfmeter in Ulmer 3:1 (84.). En aangezien die „Spatzen“ zich durfden te verheugen, werd de Verletzung von Ortag trübt den Erfolg alldings.

Ulm in Keulen, Braunschweig bij Hannover

De SSV Ulm speelt bij 1. FC Köln (05.10, 13.00 uur). Braunschweig empfängt een Tag später Hannover 96 (06.10., 13.30 uur).