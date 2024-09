Torhüter Christian Ortag heeft een Schlüsselbeinbruch erlitten en met de Fußball-Zweitligisten SSV Ulm lange fehlen. Der 29-Jährige oorlog is een Freitag in het spel Eintracht Braunschweig onbevredigend gedrag, er was een lange tijd om de races te behandelen en met een langzaam tempo naar de plek te worden gebracht. Inzwischen is de ortag erolgreich opereert zijn, wie der club am tag nach dem 3:1 gegen eintracht braunschweig mitteilte.

Voor Ortag kam Niclas Thiede ins Spiel. De Mannschaft widmete den Sieg ihrem Torwart. “We zullen de belegering nog verder voeren”, zei de Duitse legerofficier Johannes Reichert bij Sky. «Es tut einfach unfassbar weh. We leven in onze huizen met onze eigen ziel en onze eigen ziel.»

