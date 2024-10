2. Fußball-Bundesliga: SC Paderborn met respect voor Schlusslicht Regensburg

Fußball-Zweitligist SC Paderborn kan het spel spelen met Jahn Regensburg met de plannen van Sebastian Klaas. De Mittelfeldspieler kehrt nach überstandenem Infekt voor het Duell der Ostwestfalen met de Tablelenschlusslicht am Freitag (18.30 uur/Sky) zurück in den Kader. De Favoritenrolle bevalt Paderborn’s trainer Lukas Kwasniok niet. «Ben acht spelers blij met de meest complexe spellen. Schließlich is die Erwartungshaltung zo, dat we een drievoudig gat zullen hebben», warnte er.

Kwasniok denkt na over veranderingen in het basiselftal: “We zijn geïnteresseerd in het spelen van onze vooruitgang en het hebben van een geweldige tijd op training.” Neben Klaas kon profiteren van Mika Baur en Luca Herrmann, die ook profiteerden van de opleiding van trainers en van het starten van auflaufen.

