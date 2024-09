Schlusslicht SSV Jahn Regensburg zoals een weg der Krise. Immers, de punkten en 0:14 Toren uit de Vergangen vier Zweitligaspielen zijn de Druck op Trainer Joe Enochs en hun Aufsteiger immens. Ik ben weg met het Heimspiel op Samstag (13.00 uur) met de 1. FC Kaiserslautern wollen de Opper-Palts – die de afgelopen weken ook speelde – eerst de defensieve zussen.

«Het is belangrijk om op te merken dat we geen tijd met de Gentleman kunnen doorbrengen», het is duidelijk dat u ervan zult genieten om ermee te spelen. «Deze Gegentore passeren zu einfach. We vertellen u er graag meer over.»

Was het een genoegen om enige tijd in Heim-Niederlage door te brengen?

Enochs heeft van directeur Achim Beierlorzer een baangarantie gekregen voor het thuisspel tegen de „Rode Duivel“. „We waren ons bewust van elkaar, dus leefden we een leven in ons eigen leven, in de enkele ziel van de klassenhal“, zei Beierlorzer. „Dat is een geschiedenis die de mannelijkheid beïnvloedt.“ Wie ervoor kiest om beter te slapen, zal er nog steeds van kunnen genieten.

“Natürlich is die Stimmung gedrückt”, zei Enochs na drie Punkten na een andere Partien. «De Jungs zijn erg enthousiast en bereid Fehler te accepteren.»

Kaiserslautern heeft een robuuste verdediging en een “speeltuincentrum”. De «Prunkstück» is na de Offensivabteilung. «Wir müssen höllisch aufpassen», warnte Enochs, der monatelang auf Linksverteidiger Oscar Schönfelder wegen een schweren Kreuzband- en Meniskusverletzung im linksen Knie uitzicht muss. Erster Ersatz is Bryan Hein.

