Twee mensen zijn dood en drie gewond nadat semi-vrachtwagens en andere voertuigen dinsdagochtend explodeerden en verbrandden in Medley, Florida, zei de politie.

Miami-Dade brandweer- en reddingseenheden reageerden op een explosie op adres a plattegrond brandweer toonde zich als vrachtwagendealer in de buitenwijk Medley.

“Toen ze ter plaatse kwamen, troffen de bemanningen meerdere voertuigen in brand”, zegt Anthony Nuñez, een woordvoerder van de brandweer.

Luchtvideo van CNN-gelieerde WSVN toonde een grote zwarte rookpluim boven het gebied, waar verschillende opleggers, auto’s en een constructie in vlammen opgingen.

Meer dan 20 brandweer- en reddingseenheden van Miami-Dade waren ter plaatse, zei een woordvoerder van de afdeling.

“Bemanningen hebben meerdere brandslangen ingezet om het vuur te blussen”, aldus de brandweer. De brand was dinsdagmiddag onder controle.

Twee van de gewonden hadden volgens Nuñez brandwonden. Een werd per luchtbrug naar een ziekenhuis in Miami gebracht en een ander werd over de grond vervoerd. Een derde gewonde is ter plekke behandeld.

Twee mensen werden ter plaatse dood verklaard, zei de politie van Miami-Dade.

De oorzaak wordt nog onderzocht, aldus de politie.

De politie van Miami-Dade Moordzaken werd ter plaatse geroepen door de politie van Medley, vertelde een woordvoerder van Miami-Dade aan CNN.

Medley is een industriegebied van Miami-Dade en ligt in de buurt van Doral, waar al meer dan een week een andere brand woedt.

CNN heeft contact opgenomen met Medley Police voor meer informatie.