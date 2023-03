Der FC St. Pauli blijft in de 2. Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde.

Mit dem 5:0 (4:0) beim SV Sandhausen setzte das seit nunmehr zehn Partien ungeschlagene Team von Trainer Fabian Hürzeler den Höhenflug mit zaletzt eight Siegen in Serie fort. Dank der Treffer von Manolis Saliakas (19.), Lukas Daschner (24.), Oladapo Afolayan (26.) en Jackson Irvine (45.+3/88.). Dagegen wachsen beim Schlusslicht aus Sandhausen nach zaletzt eight Partien ohne Sieg die Abstiegssorgen. Der Abstand zum rettenden Rank 15 beträgt four Punkte.

Auch Fortuna trift funmal

Einen Zähler vor St. Pauli ligt Fortuna Düsseldorf (42 Punkte) op Platz vier. Nach Treffern von Dawid Kownacki (12.), Rouven Hennings (20.) en Matthias Zimmermann (41./48.) sowie einem Eigentor von Damian Roßbach (82.) setzen die Rheinländer met 5:2 (3:0) bij Hansa Rostock door. Damit sinds zijn opvolger Verfolger des Führungstrios SV Darmstadt (52), 1. FC Heidenheim (50) en Hamburger SV (49). Die Rostocker, voor die Kai Pröger (57.) en Kevin Schumacher (78.) die spät trafen, müssen nach bisher nur onem Sieg im neuen Jahr als Tabellenvorletzter mehr and mehr um den Klassenverbleib bangen.

Neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft Eintracht Braunschweig. Der Last-Minute-Treffer von Jannis Nikolaou (90.+1) om 1:0 (0:0) te verdienen in Nordderby tegen Hannover 96 verhalf van de Eintracht zum Sprung auf Platz 16.

