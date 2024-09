Status: 27.09.2024 20:24 Uhr

Na een leven lang ging Fortuna Düsseldorf nooit verloren vóór een oorlog bij Greuther Fürth – en behaalde het een prachtige overwinning. Ein zweifelhafter Elf meter kreeg de Isak Johannesson vier wijd en was het feest in het Nachtspel. Zuvor hatte Giovanni Haag, de Düsseldorfer in Führung en Denis Srbeny ausgeglichen.

Als het antwoord duidelijk is, eindigt het einde van de serie. Düsseldorf had acht keer verloren in Folge in Fürth, maar sinds februari 20 keer hebben ze verliezen geleden in de 2. Liga. En zo beginnen we, zoals we in de toekomst fortuin zouden ervaren in de ellende van Franken.

Hedge power is beter dan de futcue van Fürth

Jona Niemiec schilderde zijn eerste grote succes met Dawid Kownacki (11.). Wenig später schoss Kownacki zelfbst von der Strafraumkante ganz knapp vorbei (16.), Niemiec vergab dann per Seitfallzieher aus kurzer Distanz seinen nächsten Hochkaräter (26.).

Marcel Seufert, Sportschau, 27.09.2024 21:08 Uhr

Danach schaltete auch Fürth in de Angriffsmodus en belohnte sich beinahe, Noel Futkeu platzierte seinen Kopfball volledig vrij van alles wat knap is in de buurt van de Düsseldorfer Tor (37.). En het bestrafte fortuin van ons leven, dat Den Haag leeft, in de zomer van de twee Franse Liga (Rodaz AF) in de Duitse twee Liga’s, waarna de flanken van het land Nicolas Gavory per hoofd 1:0 zijn voor de Tafels Leider (43.).

Oberdorf lädt Fürth zum Ausgleich an

Dan is er dit seizoen een nieuwigheid: Allereerst komt de manager van Trainer Daniel Thioune er binnenkort bij, hij of zij zou immers bij hem hebben gewoond. Na een tijdje durfde Fehler von Tim Oberdorf de bal aus twee meter in de Düsseldorfer Tor (45.) te schieten.

Marcel Seufert, Sportschau, 27.09.2024 21:17 Uhr

Het was ook niet turbulenter dan dat. De verdere Bank Regte Sich Derart Emotional en Ausdauernd über Einen Freistoßpfiff von Schiedsichter Matthias Jöllenbeck Auflenbec Tribüne is ontslagen. Als u de vraag stelt hoe u het beste kunt koken na de anschliezende vrije flank, is deze niet 2:1 voor de gast (45.+2).

Gavory vergeet die Honderd procent voor Fortuin

Na het uitbreken van de eerste oorlogshelft bleef er na de Pauze zoveel geluk bestaan. Als beide teams een paar halve kansen krijgen, blijven beide teams lang in zicht, maar wordt er wel risico genomen. Dan heb je zelf een langere bal van Florian Kastenmeier voor de nieuwe Dusseldorfer Führung sogen müssen, maar Gavory kocht hem, er zijn tenslotte algemene Torhüter vorbeigedingen oorlog, de Ball über das leere Tor zu schießen (72.).

Dan blijft de Kastenmeier op de Düsseldorfer Rückstand staan. De Fortuna-Keeper ligt met zijn handen op een flank, de bal gaat verder in de achterkant van de Nemanja Motika, de bal bij de hacke drüberschoss (75.). In de Folge-kloof viel Kampf, aber nur wenig Fußball – en als Folge dessen keine Chancen. Even Pfiff in de 90. Minuut.

Johannesson bleibt eiskalt

Daarom zal Düsseldorf een elfde uur beleven (Luca Itter was zo ziek) na een zeer lange periode van Foul en Johannessons vooruitgang – en de gevolgen van de Job zelf, de reis van Fortuna-Sieg (91.). Schon in der vorige dat de Düsseldorfer in het Nachspielzeit gepunktet, de hatte Niemiec in der 95. Minuten in Derby tegen de 1. FC Köln de 2:2-Ausgleich erzielt.

Marcel Seufert, Sportschau, 27.09.2024 21:15 Uhr

Düsseldorf in Hamburg, Fürth in Maagdenburg

Fortuna Düsseldorf is blij met de wedstrijden op de HSV (06.10, 13.30 uur). Greuther Fürth uiterlijk bij 1. FC Magdeburg (06.10, 13.30 uur).