De Roten Teufel onder leiding van Interimscoach Niklas Martin bij 1. FC Magdeburg 1:4 (1:1) en kassiers die de lagere divisie vieren.

Toen de trainersituatie in Kaiserslautern werd uitgeprobeerd, ging Marlon Ritter aan de slag! Gegenüber SPORT1 entgegnete daar: “Als je een Trainer bent, ben jij verantwoordelijk.”

Nadat de nieuwe coach had gesproken, reageerde Ritter geïrriteerd: „Dat is hetzelfde, dat is hetzelfde.“

In één wedstrijd werd de wedstrijd door de gasten gespeeld door het succes van Luc Castaignos (17.) in de achterkamer, maar teleurgesteld werden ze niet: Terrence Boyd kon genieten van een paar spatten (25.). Die Lauterers, die nu een Punkt hebben van de vorige cursussen en leuke spelletjes, werkten later weer.

Na 2:1 in Magdeburg dankzij Herbert Bockhorn (51.) die de leider was van Trainer Christian Titz. Connor Krempicki (75).

Titz zei dat ik de trainer-turbolenzen graag in Kaiserslautern zou zien. SPORT1 unbeeindruckt: “Wij dachten: dat is het nieuwe Trainersteam dat tactisch georganiseerd is en dus nog steeds mogelijk is. We zullen de Gegner, zelfs na de Trainerwechsel, niet hebben in de Partie kommen welden.”

Onze Interim Coach Martin is dienstdoende in het DFB-Pokalspiel voor de 1. FC Nürnberg en zal aanwezig zijn op de Bank.

“We gaan ons niet laten verrassen door het regenachtige weer in Namen of het eten”, zei sportchef Thomas Hengen over de wedstrijd. SPORT1 noch gezegd.

Het was mijn laatste verhaal: Grammozis werd van 2000 tot 2005 geboren in Kaiserslautern als speler onder het verhaal, als trainer en tijdens de zomervakantie tijdens Schalke 04.

Gn DE Sports