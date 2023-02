Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Kaiserlautern – de 2. Bundesliga is specckt mit Traditionsmannschaften, die een grote Anhängerschaft haben. Das Interesse an der 2. Bundesliga is groot, jedes Wochenende sitzen Millionen Zuschauer voor dem Fernseher.

Wil je 2. Bundesliga im TV en Livestream volgen? Hier is duidelijk waar, waar de Spiele kan zien.

2. Bundesliga im TV und Livestream: Here siehst du all Spiele

De 2. Bundesliga 2022/2023 start op 15 juli 2022 en eindigt op 28 mei 2023 tot 27 januari 2023 van 13 november 2022 tot 27 januari 2023. Ben 01./02. Juni laufen die Hinspiele der degradatie. Ben 05./06. Juni waren die Rückspiele der Relegation ausgetragen.

Jeder Spieltag wird auf das gesamte Wochenende aufgeteilt. Am Freitag vind twee Spiele statt, ben Samstag vier en ben Sonntag sind es noch drei Duelle. Am Samstag sind die Spiele aufgeteilt. Abends om 20.30 Uhr vond het Topspiel gesondert statt.

De Zuhause der 2. Bundesliga is met Sky. Der Pay-TV-Riese übertragt alle Spiele der 2. Bundesliga live im Einzelspiel en in der Konferenz. Er zijn Highlight-Show in de Live-Übertragung die voor Sky-Kunden de meest populaire clips van Partien auf Abruf im Internet zo zien. Am Freitag, Samstag und Sonntag zegt dat Sky jeweils eine Konferenz is.

Een deel van het spel dat uitkwam op Free-TV bij Sport1. Der Münchner Sportsender überträgt een jedem Spieltag das Topspiel am Samstagabend om 20.30 Uhr. Die Übertragung is für alle Zuschauer frei empfangbar.

2. Bundesliga im TV en Livestream – van 22. Spieltag im Überblick

St. Pauli – Rostock, Sonntag 13.30 Uhr, Sky

Bielefeld – Heidenheim, Sonntag 13.30 Uhr, Sky

Hannover 96 – Magdeburg, Sonntag 13:30, Sky

2. Bundesliga im TV en Livestream: Dit zijn de hoogtepunten

Wer den Spieltag verpasst hat, der kann die Highlights auch bei ARD en ZDF zien. Die öffentlich-rechtlichen Sender heeft de Möglichkeit die Clips auszustrahlen. Bij ARD One laufen am Freitagabend om 22.30 Uhr die Zusammenfassungen der Freitagsspiele, am Samstagnachmittag die Samstagsspiele in der ARD-Sportschau (18 Uhr) en im ZDF-Sportstudio (23 Uhr) en am Sonntag in der ARD-Sportschau (18.30 Uhr).

Sport1 kan een Sonntag Höhepunkte des Freitags en des Samstags auszustrahlen. Auf Abruf geeft es die Highlights der 2. Bundesliga inzwischen auch bei DAZN. Der Streamingdienst DAZN darf die Duelle frühestens een Stunde nach Appfiff hochladen. Dit is dankzij de samenwerking tussen Axel Springer en DAZN op seizoen 2022/2023 mogelijk.