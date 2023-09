SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC 4:3 (3:3)

Fußballfest am Tag des 120-jährigen Vereinsjubiläums. Die SpVgg Greuther Fürth siegt zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag und besiegt den KSC in einem turbulenten Spiel mit 4:3. Insbesondere die erste Halbzeit war mit sechs Toren ein reines Spektakel: Tim Lemperle (5.) und Dickson Abiama (13., 45. + 6.) trafen für das Kleeblatt, Robin Bormuth, Marvin Wanitzek (25.) und Lars Stindl (45.). +4) erzielte mit seinem ersten Zweitligator seit seiner Rückkehr zum KSC die Tore der Gäste.

Rückschlag für die Gastgeber nach der Pause: Julian Green (56., Gelb-Rot) wurde in Unterzahl über eine halbe Stunde vom Platz gestellt. Doch die Fürther ließen sich nicht beirren und gingen mit einem Mann weniger durch Damian Michalski (65.) erneut in Führung und errangen letztlich den Sieg. Nach dem Spiel liegen Karlsruhe und Fürth punktgleich mit jeweils acht Punkten auf den Plätzen elf und zwölf.

Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg 2:2 (1:2)

Trotz eines Doppelpacks von Anthony Ujah konnte Eintracht Braunschweig im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg keinen wirklichen Durchbruch erzielen. Auf die 1:0-Führung des Stürmers (29.) reagierte der FCN mit einem Doppelschlag von Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.). Ujah glich mit seinem zweiten Tor nach der Pause aus (64.), doch mehr ging nicht mehr für die Eintracht, die zum vierten Mal in Folge sieglos blieb und mit fünf Punkten den vorletzten Tabellenplatz nicht verlassen konnte. Nürnberg verpasste jedoch mit einem Sieg die Chance, zu Magdeburg und Kiel auf den Plätzen drei und vier aufzuschließen und liegt stattdessen auf dem zehnten Platz im Mittelfeld der Tabelle fest.

SV Wehen Wiesbaden – SV Elversberg 0:2 (0:1)

Der SV Elversberg gewann das Aufsteigerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden und bestätigte mit dem dritten Sieg in Folge den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Thorge Jacobsen per Foulelfmeter (20.) und Wahid Fagir (77.) schossen die Tore und schossen die Gäste zumindest vorübergehend auf den achten Platz in der ersten Tabellenhälfte. Der SVWW rutschte aufgrund des vierten sieglosen Spiels in Folge auf den zwölften Platz ab.