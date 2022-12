2.500 tote Robben im Kaspischen Meer: Die Suche nach der Ursache geht weiter

tz Welt

Beamte der Umweltstaatsanwaltschaft haben tote Robben am Strand des Kaspischen Meeres gefunden. © Uncredited/RU-RTR Russisches Fernsehen/AP/dpa

Seit Jahren sterben viele Robben im Kaspischen Meer. Nun gibt es erste Hinweise auf die Ursache des Massensterbens der Tiere.

Machatschkala – Nach dem Fund von rund 2.500 toten Robben im Kaspischen Meer in der russischen Republik Dagestan ist die Ursache für das größte Massensterben seit zehn Jahren unklar. Wissenschaftler obduzieren derzeit die Kadaver der geschützten Tiere, sagte die Leiterin der russischen Naturschutzbehörde Rosprirodnadzor, Svetlana Radionova, im Moskauer Fernsehsender Rossiya-24. Es gibt Hinweise darauf, dass die Tiere an Sauerstoffmangel starben. Einzelheiten nannte sie nicht.

Die Ermittlungen zum Tod der Robben wurden fortgesetzt. Es gebe keine Anzeichen von äußerer Gewalt, etwa durch Wilderer, hieß es.

Am größten Salzsee der Welt werden jedes Jahr viele Kadaver toter Robben gefunden. Im Nachhinein ist jedoch von Hunderten und nicht – wie jetzt – von Tausenden toter Exemplare die Rede. Regierungsnahe Umweltexperten forderten eine Aufklärung des Massensterbens. Behörden hatten die Zahl der gefundenen Kadaver am Wochenende mehrfach nach oben korrigiert. Sie schlossen nicht aus, dass es deutlich zunehmen wird.

Größter Todesfall der letzten zehn Jahre

„Dies ist das größte Massensterben der Kaspischen Robbe in den letzten zehn Jahren. Die Gründe werden nach Laboruntersuchungen des pathologischen Materials der toten Tiere ermittelt“, sagte das dagestanische Naturschutzministerium am Sonntag in der Hauptstadt Machatschkala.

Die Kaspische Robbe ist eine vom Aussterben bedrohte Art und steht unter besonderem Schutz. Laut Tierschützern ist ihre Population in den vergangenen 100 Jahren um rund 90 Prozent zurückgegangen – auch wegen der zunehmenden Verschmutzung des Kaspischen Meeres, wo zum Beispiel Öl gefördert wird. Experten zufolge sterben die Tiere an Öllecks, Wilderei und Überfischung. dpa