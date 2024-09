Bund, Ländern, Kommunen en Sozialversicherungen zijn bij Banken en Unternehmen met snelle 2,5 miljard euro in de Kreide. Er is een viertal gevallen in de deelstaten. Wat zijn de open rekeningen voor iedereen in Mecklenburg-Vorpommern, er zijn meer geldstortingen vereist, zodat er ook kredietbelasting beschikbaar is.

Het Duitse Schuldenberg is in de zomer. De verbindingen tussen de Bund, Lands, Gemeinden en Sozialversicherung erhöhten sinds eind juni 0,6 Prozent of 14,7 miljard euro in het jaar 2023, dat is het Federale Bureau voor de Statistiek. Damit somt de aansluitingen op van 2459,8 miljard euro. Gemessen zijn ersten Quartal sinds das 1.7 Biljart Euro niger. Geführt werd gehoord in deze statistiek nur die verbindingen gegenüber dem non-öffentlichen Bereich, wozu etwa Kreditinstitute en private Unternehmen in In- en Ausland.

De schulden van de Bundes zijn pas in januari 2023 verschuldigd tegen 0,1 Prozent of 979 miljoen euro. De schuld van het „Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona“ is 11,8 miljard euro waard, maar het „socialezekerheidsfonds“ is 93,3 miljard euro waard.

De deelstaten staan ​​op jaarbasis met 603,7 miljard euro in de Kreide. Dat is 1,6 miljoen euro of 9,5 miljard euro meer eind 2023. De meeste schulden bevinden zich in Berlijn (8,6 procent), Mecklenburg-Vorpommern (7,7 procent), Rijnland-Palts (7,3 procent) en Hessen (7,1 Prozent). De sterkste Rückgänge rapporteerde Bayern (min 7,2 Prozent), Hamburg (min 2,5 Prozent), Bremen (min 2,3 Prozent) en Thüringen (min 2,2 Prozent).

Ook zijn zowel de gemeenschappen als de gemeenschapsverenigingen gerelateerd aan de schuld. U bent dusg um 2.7 Prozent auf 158.8 Billiarden Euro an. De grootste toename van het aantal gemeenschappen in Mecklenburg-Vorpommern (10,2 procent) en de follow-up van Sachsen (8 procent) en Noordrijn-Westfalen (5 procent). Een achterstand van schulden is leeg in Rijnland-Palts (minus 11,3 procent) en in Thüringen (minus 2,7 procent).

De aansprakelijkheid voor de sociale zekerheid bedraagt ​​0,8 procent voor 40,6 miljoen euro, dat is de statistiek.

1,1 miljard euro aan de bovenkant

Allereerst zijn er een aantal experts die hierover rapporteren, hun Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände en ook sociale zekerheid en aanvullende financieringsmogelijkheden. Samenvattend bedraagt ​​het jaar 2023 1143,6 miljard euro. Dat was 5,3 miljard euro meer dan in jaren. Bovendien zijn de financiële middelen nog niet volledig benut.

De Bund rapporteerde slechts minimaal 1,2 miljard euro aan financieringskosten. Deze investering is vooral belangrijk vanwege de portefeuilleportefeuille van de FMS Wertmanagement AöR, die in 2010 werd opgericht als beheersfaciliteit voor het financiële beheer van Hypo Real Estate Holding.

De Finanzvermögen der Länder zonk een 3,8 Prozent op 269 Biljart Euro. De sterkste resultaten zijn Brandenburg met 17,4 procent, Hessen met 15,1 procent en Baden-Württemberg met 11,7 procent. De grootste Rückgänge bevinden zich in Nedersaksen met min 26,7 Prozent, Sleeswijk-Holstein met min 26,3 Prozent en in Mecklenburg-Vorpommern met min 25,1 Prozent.

Die gemeenschappen verhoogden hun financieringskosten van 4,8 miljard naar 246,3 miljard euro. De socialezekerheidssom is gelijk aan 180,8 miljard euro – een waarde van 5,8 procent.