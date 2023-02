Hongkong

CNN

—



Archeologen in China hebben de overblijfselen gevonden van wat misschien wel het oudst bekende doorspoeltoilet ter wereld is.

Gebroken delen van het 2400 jaar oude toilet, evenals een verbogen spoelleiding, werden vorige zomer opgegraven door een onderzoeksteam tussen oude paleisruïnes op de archeologische vindplaats Yueyang in de centrale stad Xi’an, volgens Chinese staatsmedia .

Details van de vondst werden vorige week vrijgegeven, wat leidde tot brede belangstelling in China en een zeldzaam inzicht bood in de bevoorrechte en competitief geavanceerde wereld van de oude heersende elite van het land.

Door onderzoekers beschreven als een “luxeobject”, dacht men dat het toilet zich in het paleis bevond, met een pijp die naar een buitenput leidde, volgens het staatsbedrijf China Daily.

Liu Rui, een onderzoeker aan het Instituut voor Archeologie aan de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, die deel uitmaakte van het opgravingsteam, vertelde de staatsmedia dat het toilet waarschijnlijk gereserveerd zou zijn geweest voor hoge ambtenaren tijdens de periode van de Strijdende Staten (475-221 BC) en de latere Han-dynastie (206 BC-AD 220). Hij voegde eraan toe dat bedienden waarschijnlijk bij elk gebruik water in de toiletpot zouden hebben gegoten.

“Het doorspoeltoilet is een concreet bewijs van het belang dat de oude Chinezen hechtten aan sanitaire voorzieningen”, zei Liu, eraan toevoegend dat er in de oudheid maar heel weinig gegevens waren over binnentoiletten.

Toegang tot schone, doorspoelde toiletten blijft een probleem in delen van het moderne China. In het begin van zijn ambtstermijn beloofde de Chinese leider Xi Jinping een ‘revolutie teweeg te brengen’ in de toiletten van het land, als onderdeel van inspanningen om de plattelandshygiëne te verbeteren.

“Het toiletprobleem is geen kleinigheid, het is een belangrijk aspect van het bouwen van beschaafde steden en platteland”, zei Xi in een artikel in het staatsbedrijf People’s Daily in 2018. “Dit werk moet worden voortgezet als een specifieke taak van landelijke revitalisering en dergelijke tekortkomingen die de kwaliteit van het leven van mensen aantasten, moeten met grote inspanningen worden opgevuld.

Voorafgaand aan de nieuw aangekondigde ontdekking, werd de uitvinding van het eerste doorspoeltoilet algemeen toegeschreven aan de Engelse hoveling John Harington, die er zogenaamd een installeerde voor koningin Elizabeth in de 16e eeuw, hoewel 4000 jaar oude afvoersystemen mogelijk waren verbonden met toiletten zijn gevonden in het noordwesten van India.

De ruïnes van Yueyang, de voormalige hoofdstad van de staat Qin en later de eerste hoofdstad van de Han-dynastie, werden in de jaren tachtig ontdekt. De recente vondst maakt deel uit van een bredere poging om oude Chinese dynastieën te begrijpen, inclusief hoe mensen leefden en hoe hun steden werden gebouwd, zei het Instituut in een verklaring waarin de ontdekkingen werden aangekondigd.

Archeologen analyseren nu grondmonsters die uit het toilet zijn verzameld in de hoop erachter te komen wat mensen in die tijd aten, volgens China Daily.