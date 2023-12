„1Live“-Krone: echte comeback? Das sagt Zanger Kim Frank | Unterhaltung

Feeststemming in Bielefelder Lokschuppen! De Musikpreis „1Live Krone“ werd gepresenteerd in Donnerstagabend – niet zonder de glücklichen Gewinner-feiten wild!

De band was echt betrokken in de jaren negentig, toen jonge tieners hun eigen idolen vormden en hun eigen generatie vormden. Allerdings litt de Kapelle auch unter ihrem erfolg.

In de Doku „Unsere Jugend“, aangezien er nog geen lichte afleveringen van de recente Band-Times beschikbaar zijn, kun je ze in een ontspannen sfeer bekijken. Voor de echte zangeres Kim Frank (41) die zei: „Ik vond ze mooi, die bij ze woonden, die zei dat ze als jongens een hechte band met ze hadden.“ Moderator Donya Farahani (36) wil wissen: “Gab is da eine Grenze?”

De Rapper in de Astronaut Outfit is de “Bester Nieuwkomer Act” Foto: Friso Gentsch/dpa

Frank hield zichzelf geheim, er zat nog veel filmmateriaal in het cadeaubon: “Als je van dingen valt, zijn ze niet schoon, anders zijn ze niet schoon. Het materiaal staat onder Verschluss. Je zult nooit meer iemand zien.”

Sinds Doku produceert zal een Comeback of the Band niet compleet zijn: „Dat is geen kwestie van voorbereiding op een Comeback. Aber ich sage immer, wir sind ja noch jung. En we weten het nog steeds nooit!“

De Rapper Ski Aggu (26) kan met zijn eigen huis van de avond genieten met drie trofäen – dat zal zijn met de eerste Mal van “1Live-Krone”.

Otto Waalkes is een sekte – en een “1Live” Krone Reicher Foto: Friso Gentsch/dpa

Graag sluiten wij ons aan bij de band 01099 met het nummer “Different” in de categorie “Bester Hip Hop/R&B Song” en durven op het podium te verschijnen, om gezien te worden als “Bester Nieuwkomer”. Überreicht van Echt-Frontmann Kim Frank.

Het laatste nummer is geschreven door Otto Waalkes (75), Joost (26) en in zijn eigen woorden: “Friesenjung” werd gepubliceerd als “Bester Song”. Ski Aggu kan van de kunst genieten, zijn muziekcarrière en zijn nagels zullen ze kunnen vasthouden, met het eindresultaat van zijn studie als astronaut zal hij kunnen abschließen, hij zal blij zijn met zijn eigen ervaring met zijn prijs.

Lees Preisträger

▶ Nina Chuba (25) werd uitgeroepen tot “Beste Artiest”

▶ Cro (33) verdient het om de Award als “Beste Artiest” te winnen

▶ Kraftklub sinds “Bester Liveact”

Kraftklub geniet van de prijs “Bester Live Act” Foto: Friso Gentsch/dpa

▶ Casper feat. Cro bekamen die Krone für „Sommer“ als „Bester Alternatieve Song“

▶ De DJ en Producer Bennett won de Award als “Bester Dance Act”

▶ Bill en Tom Kaulitz Gewinner voor “Best Unterhaltung” met de podcast “Kaulitz Hills”