Theoretisch hätte alles ganz anders kommen können. Anfang der 1930er Jahre sah es so aus, als ob Adolf Hitler und seine Partei NSDAP ihrem Ende entgegengingen. Das sagt der deutsch-israelische Historiker und Schriftsteller Dan Diner über den Prozess bis zu Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933. Im Herbst 1932 mussten die NSDAP und ihr Vorsitzender Hitler schwere Rückschläge verkraften. Selbst Zeitgenossen waren von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler überrascht.

Die Folgen waren verheerend: 60 Millionen Tote weltweit, sechs Millionen verfolgte und ermordete Juden, getötete Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen und Homosexuelle. Der 30. Januar 1933 war einer der großen Wendepunkte der Geschichte.

„Machtergreifung“ war Machtübergabe

Adolf Hitler im Wahlkampf 1932

„Der 30. Januar 1933 ist zu einem archimedischen Punkt in der deutschen Geschichte geworden“, sagte Dan Diner der DW. „Es ist etwas passiert, das uns als Historiker, aber auch als Zeitgenossen die Zeit davor und danach wertschätzen lässt. Es ist vielleicht eines der herausragendsten und in seiner Sichtbarkeit eines der bedeutsamsten Daten der deutschen Geschichte im 20 Jahrhundert.“

Es beginnt mit dem Begriff „Machtergreifung“ – eine bewusste Wortschöpfung der NS-Propaganda. Am 30. Januar wurde die Macht nicht von Hitler ergriffen, sondern an Hitler übergeben: Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte ihn zum Reichskanzler. Der alternde General hatte sich lange gegen Hitler gewehrt und ihm im August 1932 trotz guter Wahlergebnisse die Kanzlerschaft verweigert – eine der größten Niederlagen Hitlers.

„Hitler war kein Zufall“

Der britische Historiker Ian Kershaw zählt in seinem 1998 erschienenen Standardwerk über Hitler verschiedene Faktoren auf, die für die Machtübernahme ausschlaggebend waren: Einerseits erwähnt er den Prozess der Untergrabung der Demokratie in der Weimarer Republik, um die eigene zu schützen – oft wirtschaftliche – Interessen durchzusetzen oder durchzusetzen. Auch die unbedingte Entschlossenheit der Rechtskonservativen, „die Demokratie zu beseitigen und den Sozialismus zu zerstören“.

In den Umbrüchen der Weltwirtschaftskrise wurde auf ein autoritäres System gesetzt – doch Hitlers Macht- und Vernichtungswille wurde von vielen immer wieder unterschätzt. „Hitler war nicht das zwangsläufige Ergebnis eines deutschen ‚Sonderwegs'“, sagte Kershaw, aber auch „nicht nur ein Unfall“. Hitler muss im Kontext seiner Zeit gesehen werden: Krieg, Revolution, nationale Demütigung und Angst vor dem Bolschewismus.

Natürlich spielten damals viele Faktoren eine Rolle, sagt der Historiker Dan Diner, der viel vergleichende Forschung zu diesem Thema betrieben hat. Besonders wichtig sind für ihn die Wirtschaftskrise und die Struktur der Weimarer Verfassung, die radikalisierten Parteien den schnellen Einzug ins Parlament ermöglichte.

Und doch beobachtet er das Gegenteil: Hitlers Ernennung zum Reichskanzler sei ein überraschendes Ereignis gewesen, betont Dan Diner. „Die NSDAP war am Ende. Ab Herbst 1932 war ein wirtschaftlicher Aufschwung zu sehen. Die NSDAP war im Schwinden, die Wirtschaft im Aufschwung. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt gewesen sein.“

„Germs of Possibility“: Hätte die Geschichte anders verlaufen können?

Die Sturmabteilung (SA) der NSDAP in Braunschweig, 1932

Dan Diner lässt die Frage nach der Unausweichlichkeit der Machtergreifung nicht los. In einer Sonderausstellung geht das Deutsche Historische Museum in Berlin nun mögliche Prozesse durch, die den Lauf der Geschichte verändert haben könnten – ein durchaus ungewöhnlicher Ansatz zur historischen Analyse: „Wege nicht eingeschlagen. Oder: Es hätte anders kommen können“ ist gewidmet um am 24. November 2024 diese Fragen zu beantworten – nicht nur im Hinblick auf 1933, sondern auch auf andere Eckdaten der deutschen Geschichte von 1848 bis zum Mauerfall 1989. „Es geht nicht um kontrafaktische Geschichte“, präzisiert Dan Diner, „sondern man beugt sich über die Brüstung der Wirklichkeit, um zu sehen, welche Möglichkeitskeime unten existierten, die dann aber nicht mehr in die historische Erzählung eingehen.“

Im Hinterzimmer: Wie Hitler Reichskanzler wurde

Zentrale historische Ereignisse werden wie unter einem Mikroskop seziert. Dass Hitler 1933 Reichskanzler wurde, war im Wesentlichen ein Produkt wirrer Intrigen und Intrigen in den Hinterzimmern der Macht. Viele Menschen spielten finstere Rollen, allen voran Franz von Papen, der erst im November 1932 als Reichskanzler zurücktreten musste – und nun eine Chance sah, wieder an die Macht zu kommen. Sein Kalkül ging (zunächst scheinbar) auf: In der Regierung Hitler-Papen-Hugenberg wurde er am 30. Januar 1933 zum Vizekanzler ernannt.

Kabinett Bundeskanzler Hitler: links Göring (NSDAP), rechts Papen, dahinter (stehend) Hugenberg (DNVP)

Von Papen (1921–32 Zentrumspartei, dann parteilos, ab 1938 NSDAP-Mitglied) war ein Vertrauter Hindenburgs. Im Januar 1933 handelte er mit Hitler die Bedingungen für eine Kanzlerschaft und eine gemeinsame Regierung aus – und überzeugte Hindenburg schließlich davon, dass dies der richtige Weg war. Gleichzeitig zeichnete sich ab, dass der amtierende Bundeskanzler Kurt von Schleicher nicht zu halten war.

Im Januar 1933 beteiligten sich die anderen Beteiligten – auch durch eine scheinbare Mäßigung der Forderungen Hitlers (noch im August 1932 hatte er die Kanzlei und vier zentrale Ministerposten gefordert, jetzt wollte er „nur“ die Kanzlei, das Reichsinnenministerium und das preußische Innenministerium) – zu hoffen, der NSDAP-Chef würde sich bei einer Eingliederung in die Regierung gleichsam „zähmen“ lassen. Ein monumentaler Trugschluss.

„Da ist dieser eine Satz von Hitler: ‚Du hast mich gefunden.‘ – Puh, das jagt mir Schauer über den Rücken. Als wäre hier eine Art magische Kraft am Werk, die eine Person in eine Situation hineinzieht, die eine nukleare Sprengkraft entwickeln wird“, sagt der Historiker Dan Diner über die Handlung.

Die Perspektive der Ausstellung macht deutlich, dass Machtgier und persönliche Interessen einzelner Akteure Hitler den Weg geebnet haben.

Den Anfängen widerstehen: Lektionen für heute

Dan Diner betrachtet die Geschichte auch im Lichte zeitgenössischer Themen. Gerade in den heutigen Krisen sieht er Parallelen zu gestern – auch im Hinblick auf das Jahr 1933: „Das große Problem war, dass die Institutionen zusammenbrachen, die die Demokratien sicherten“, sagt der Historiker. Die Folge war ein massiver Kontrollverlust – in der letzten Phase der Weimarer Republik wurde nur noch mit Notverordnungen regiert, das Parlament blockiert, Reichspräsident Hindenburg konnte Kanzler nach eigenem Gutdünken ernennen und entlassen.

Welche Lehren müssen wir heute daraus ziehen? Dan Diners Antwort ist einfach, aber aussagekräftig: „Man lernt, wenn man die Institutionen respektiert.“

Die Institutionen respektieren

Und Augen auf: Obwohl die „Sturmabteilung“ (SA), die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP, am Abend des 30. Januar 1933 mit einem Fackelzug durch das nächtliche Berlin zum Brandenburger Tor marschierte, nahmen die meisten offenbar nicht mit die beginnende Katastrophennotiz. Große Teile der seriösen Presse sahen keinen Grund, sich Sorgen um die neue Regierung zu machen. Nur wenige erkannten die Gefahr. Aber ihre Warnungen blieben unbeachtet.

