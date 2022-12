19 tolle Weihnachtsgeschenke für Teenager im Jahr 2022

Das Einkaufen für Teenager kann schwierig sein, da es bekanntermaßen schwierig ist, sie zufrieden zu stellen. Zum Glück sorgen diese tollen Weihnachtsgeschenke für Teenager dafür, dass sie bis zum Jahreswechsel nicht ganz hinten im Schrank landen. Wir haben eine Liste der besten Geschenke für Teenager zusammengestellt, mit etwas für jedes Interesse. Während Bargeld und Geschenkkarten sind immer willkommen, wir haben andere Möglichkeiten, die Sie begeistern werden.

Einige dieser Geschenkideen sind praktisch, wie geräuschunterdrückende Ohrstöpsel und eine praktische Tragetasche. Andere fühlen sich wie kleiner Luxus an – zum Beispiel duftende Kerzen, kuschelige Hausschuhe und eine flauschige Gewichtsdecke. Und dann gibt es noch Dinge, die nur zum Spaß sind: ein Plattenspieler, ein Nintendo Switch und sogar ein Boba-Teeset. Was auch immer Sie wählen, es wird dem Teenager in Ihrem Leben mit Sicherheit ein wenig Urlaubsstimmung bringen. Und vielleicht sind sie einfach nur dankbar … für einmal.

Heimweh Kerzen sind ein tolles Mitbringsel und eignen sich auch gut als Strumpffüller. Bei so vielen Optionen da draußen kann es schwierig sein, den perfekten Duft zu finden, den Ihr Teenager zu schätzen weiß. Aber die Leute von Homesick haben es sich leicht gemacht, indem sie einzigartige Kerzen entwickelt haben, die alle Interessen ansprechen. Hogwarts-Fans werden die neueste Harry-Potter-Kollektion von Homesick zu schätzen wissen. Aber Sie können auch Kerzen finden, die von US-Bundesstaaten, MLB-Stadien, Star Wars und mehr inspiriert sind. Die Standardgröße von 13,75 Unzen beginnt bei 38 $.

Amazonas Amazons Echo Dot der vierten Generation wird derzeit als unser Lieblings-Smart-Lautsprecher eingestuft. Aber wenn Sie erwägen, dem Zimmer Ihres Teenagers ein Alexa-Gerät hinzuzufügen, können Sie genauso gut auf den neuesten intelligenten Lautsprecher Echo Dot upgraden, der ab dem 20. Oktober ausgeliefert wird. Der neue Echo Dot mit Uhr, erhältlich in Wolkenblau oder Gletscherweiß, kommt mit einigen leichten Verfeinerungen der Uhranzeige – nämlich der Möglichkeit, bevorstehende Kalenderereignisse, Künstler und Songtitel während der Musikwiedergabe anzuzeigen oder Wetterinformationen mit Symbolen anzuzeigen, wenn Sie Alexa nach der Tagesprognose fragen. Es kann ab sofort vorbestellt werden und ist den Preis von 60 US-Dollar leicht wert, und die Chancen stehen gut, dass Amazon den Preis für Black Friday und Cyber ​​Monday noch weiter senken wird. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für den brandneuen Echo Dot (5. Generation, Version 2022) mit Uhr | Intelligenter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Wolke Blau

Töpferei Sicher, Spotify ist großartig, aber es gibt nichts Schöneres als das Retro-Feeling von echten Schallplatten und sich drehendem Vinyl. Dieser Bluetooth-kompatible, tragbare Plattenspieler trifft die richtigen Töne. Sie können nicht nur LPs abspielen, sondern auch Musik drahtlos von jedem Gerät streamen. Und obwohl der Sound nicht so erstklassig ist wie bei einigen teureren Modellen, ist die coole Retro-Ästhetik nicht zu übertreffen. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Crosley Voyager Plattenspieler

Ugg Ugg stellt bequeme, mit Lammfell gefütterte Hausschuhe her, die sowohl stilvoll als auch vielseitig sind. Sie eignen sich hervorragend für das Tragen im Haus, aber dank ihrer leichten, extrem strapazierfähigen Sohle können Sie diese bösen Jungs auch mit nach draußen nehmen und sogar in die Schule tragen. Die Tasman-Slipper sind aus weichem Wildleder gefertigt und verfügen über ein gesticktes Tasman-Geflecht sowie die von Ugg entwickelte Treadlite-Technologie, die die Dämpfung und Traktion erhöht.

Stachelball Spikeball ist ein supertrendiges, rasantes Spiel, das Elemente aus Volleyball und Viereck kombiniert. Anstatt einen großen Ball über ein gerades Netz zu schlagen, schlagen Sie einen weicheren, grapefruitgroßen Ball auf einen federnden, beringten Ball, ähnlich wie ein Tetherball, aber ohne Schnur. Dies ist ein physisches Spiel, das schnelle Bewegungen und wahrscheinlich einige Sprünge erfordert, wenn Sie Punkte erzielen möchten. Es ist eine großartige Möglichkeit, Teenager von ihren Bildschirmen ins Freie zu holen. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Spikeball

Baggu Die trendige Marke Baggu ist spitze, wenn es um lustige Drucke geht. Zu ihren begehrten Artikeln gehört diese Tragetasche, ein perfektes Geschenk für Teenager, die jeden Tag ihren Laptop zur Schule schleppen, aber keinen Rucksack benutzen möchten. Die Duck Bag besteht aus recyceltem Baumwoll-Canvas und ist in 11 farbenfrohen Drucken erhältlich. Bonus: Es ist maschinenwaschbar!

Amazonas Kodaks Projektor im Taschenformat ist ein cooles Geschenk für Teenager, die Filme, Fernsehsendungen oder Videospiele lieben (was so ziemlich alles Teenager sind). Das Luma 150 kann bis zu 150 Zoll (12,5 Fuß) auf fast jede Oberfläche projizieren, um Ihrem Teenager ein beeindruckendes Großbilderlebnis zu bieten. Außerdem gibt es einen eingebauten Lautsprecher, sodass keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich ist. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Kodak Luma 150 Projektor

Amazonas Der Wahnsinn der gewichteten Decken scheint nicht so schnell zu verschwinden. Was ist also noch besser als eine Gewichtsdecke? EIN verschwommen gewichtete Decke. Wenn Ihr Teenager an den Wochenenden gerne ausschläft (wer tut das nicht?), wird diese Decke ihn gemütlich und entspannt halten. Es verleiht dem Schlafzimmer eines Teenagers auch einen Hauch von Stil und Textur. Dieses tolle Geschenk gibt es in Creme, Grau, Braun, Marine, Pink und Regenbogen. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Wemore Gewichtsdecke

David Carnoy/CNET Lebensdauer der Batterie Bewertet bis zu 6 Stunden Geräuschunterdrückung Ja (ANC) Mehrpunkt Nein Kopfhörertyp Kabellose Ohrhörer Wasserabweisend Ja (IPX4 — spritzwassergeschützt) AirPods sind ein Grundnahrungsmittel für Teenager, und Apples neue AirPods Pro (zweite Generation) werden dieses Jahr auf vielen Wunschlisten von Teenagern stehen, also sind sie eine sichere Sache. Sie sind die besten verfügbaren AirPods und werden von Apples neuem H2-Chip angetrieben, der mehr Rechenleistung verspricht und gleichzeitig energieeffizienter ist. Wenn Sie keine 249 US-Dollar für den Pro 2 ausgeben möchten, können Sie sich für Apples Original AirPods Pro entscheiden. Beachten Sie jedoch, dass sie eingestellt wurden, sodass sie allmählich schwerer zu finden sind. Lesen Sie unseren AirPods Pro 2-Test. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Apple AirPods Pro (2. Generation, Weiß)

Rick Broida/CNET Wenn Sie einen Teenager kennen, der sich wirklich für Sport interessiert und regelmäßig ins Fitnessstudio geht, wird er eine Massagepistole zu schätzen wissen, um den Muskelkater zu lindern, der mit intensivem Training einhergeht. Therabody hat viele extrem teure größere Modelle, aber Theragun Mini ist eine leistungsstarke, billigere Option in einem kleineren Paket. Es lässt sich leicht in eine Sporttasche stecken und liefert satte 1.750 bis 2.400 Schläge pro Minute. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Theragun Mini

Urban Outfitters Für Teenager ist es einfach, Bilder mit ihren Handys zu machen, aber sie finden es vielleicht genauso lustig, ihre Lieblingsmomente mit einer Sofortbildkamera festzuhalten. Die Kamera ist in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich und Bilder können sofort ausgedruckt – und mit Freunden geteilt oder hochgepinnt werden.

Urban Outfitters Dieses knuddelige Lama ist mehr als nur ein niedliches Kuscheltier. Stellen Sie es in die Mikrowelle und es wärmt Ihr Bett auf oder lindert Muskelkater – oder Sie können es im Gefrierschrank aufbewahren und als Eisbeutel verwenden. Es hat einen beruhigenden Lavendelduft und was könnte entzückender sein als ein Lama? Oder wählen Sie aus einer großen Auswahl an anderen beheizbaren Plüschtieren der Marke, darunter ein Faultier, eine Avocado, Buttertoast und mehr. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Huggable Lama Heizkissen

Scott Stein/CNET Der Nintendo Switch wurde während der Pandemie zu einem heißen Gegenstand und steht immer noch ganz oben auf den Wunschlisten von Teenagern. Wenn Ihr Teenager keinen Nintendo Switch hat, können Sie mit diesem Spielsystem nichts falsch machen. Es ist eine Pracht, aber es ist nicht so teuer wie die PS5 oder Xbox Series X, und es ist einfacher in die Hände zu bekommen als jede dieser Konsolen. The Switch bietet stundenlange Unterhaltung mit Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons und Super Mario Odyssey. Sehen Sie sich hier weitere tolle Videospielvorschläge an. Lesen Sie unseren Nintendo Switch OLED-Test. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Nintendo Switch OLED (Rot/Blau)

David Carnoy/CNET Wenn Sie es satt haben, dass Ihr Teenager sagt, er könne keine SMS schreiben, weil sein Telefon keinen Saft mehr hat, ist die Infinity Lab InstantGo 5000 Powerbank die Antwort. Es lässt sich leicht in einen Rucksack oder eine Tragetasche stecken und wird mit einem integrierten Lightning-Kabel zum einfachen Aufladen von iPhones geliefert. Bonus: Der Preis wurde so weit gesenkt, dass er gut als Strumpffüller funktioniert. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für InfinityLab InstantGo 5000 – 5000 mAh Wireless Power Bank – Weiß

Williams Sonoma Wenn Ihr Teenager eine tägliche Dosis Boba mag, kennen sie wahrscheinlich die Boba Guys, die sich einen Namen gemacht haben, nachdem sie 2011 ihren ersten Popup-Shop in San Francisco eröffnet haben. Dieses DIY-Kit enthält alles, was Sie brauchen, um Boba zu machen Der beliebte Erdbeer-Matcha-Geschmack von Jungs: Tapiokakugeln, japanischer Matcha, Erdbeermarmelade, ein Bambus-Matcha-Schneebesen und ein wiederverwendbarer Strohhalm.

Bombe Sicher, Socken waren früher das langweilige Geschenk, aber jetzt nicht mehr. Modebewusste Teenager wissen alles über Bombas. Sie sind die bequemsten Socken, die es gibt, und dank ihrer farbenfrohen Muster und lustigen Drucke sind sie alles andere als langweilig. Die Preise beginnen bei 13 $ pro Paar für Knöchelsocken und 16 $ für Wadensocken (hier gezeigt), was für Socken nicht billig ist, aber Sie können 20 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung erhalten.

Lisa Eadicicco/CNET So sehr es sie auch schmerzt, Ihr Teenager hat nicht immer Zugriff auf sein Telefon, besonders wenn er in der Schule ist. Aber eine Apple Watch stellt sicher, dass sie keine wichtige Benachrichtigung verpassen. Die 2022 Apple Watch SE ist vielleicht nicht die auffälligste neue Apple Watch neben der Apple Watch Series 8 mit Temperaturmessung und dem aufgemotzten Ultra. Aber mit einem Startpreis von 249 US-Dollar ist es für die meisten Teenager mit Abstand die praktischste Apple Watch. Bonuspunkte, wenn Sie ein Apple Music-Abonnement hinzufügen. Lesen Sie unseren Apple Watch SE (2022) Test. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für die Apple Watch SE (2. Generation) [GPS 40mm] Smart Watch mit Starlight-Aluminiumgehäuse und Starlight-Sportarmband – S/M. Fitness- und Schlaf-Tracker, Crash-Erkennung, Herzfrequenzmesser, Retina-Display, wasserfest

Lulas Garten Wenn Sie etwas aus der Ferne verschicken, erwägen Sie den Kauf eines Sukkulenten-Trios aus Lulas Garten. Sie denken vielleicht, dass Pflanzen langweilig sind, aber sie sind tatsächlich bei Teenagern beliebt, da sie jedem Raum eine geschmackvolle Ästhetik verleihen. Diese schöne Geschenkbox wird mit drei vorgepflanzten Sukkulenten in einer eleganten weißen Box geliefert, die auch als Pflanzgefäß dient. Glücklicherweise brauchen Sukkulenten nicht viel Aufmerksamkeit, um zu gedeihen, also sind sie selbst für Pflanzenneulinge perfekt.

Urban Outfitters Pufferjacken sind auch dieses Jahr wieder angesagt – sowohl für Teenager-Mädchen als auch für Teenager-Jungen. Und obwohl dieser stylische von North Face definitiv teuer ist, wird er Teenagern und jungen Erwachsenen eine lange, lange Zeit halten – vielleicht sogar bis zum College. Diese 700er Gänsedaunenjacke besteht aus 100 % recyceltem Material. Und es kommt mit einer verstaubaren Kapuze für die zusätzlichen Wintertage.

Weitere Geschenkideen für die Feiertage