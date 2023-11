1860 München verzinkt in chaos

Beleidigende Transparente, Zoff unter den eigenenenen Fans: Dit is het geval met de huidige situatie van de TSV 1860 München, die tot uiting komt in de gelederen van de Green Forest Stadions, die snel zichtbaar zijn op de Platz. De 0:1-Derbyniederlage krijgt de SpVgg niet langer een speelse en sportieve weergave, die de vereniging tot nu toe heeft gemaakt.

Irgendwann im Laufe der Zweiten Halbzeit hatte der Schneefall in Münchner Süden eingesetzt. Zelfs als het een bisschen is, is het dus mogelijk dat de twee teams massaal naar het parcours kunnen stromen, terwijl alles aan bod komt: dit zal altijd een onbeantwoordbare prestatie zijn van de twee teams die geschikt zijn voor de S-Bahn-derby op de races, die de beleidsdrijfveren zullen zijn van de Low Ultras in de West Curve, welke reacties van andere fans en de gevolgen van de escalatie, die altijd beter zichtbaar zijn in de gecombineerde omgeving van de club.

“Wij zijn fans van de gemeenschap!”

“Geen Manager, geen Trainer, geen Kreditgeber, geen Sponsoren sinds groter als onze Community!”, sta – in de rechtszaal – op de Transparant, dat is het begin van de twee dagen van Vorschein kam. Toen was het nog onsmakelijker: “Hasan Ismaik, du Schwein, eure Erpressungen und Klagen ontving ons nichtje klein! Wij zijn fans sinds de Verenigde!” Andere aangesloten bedrijven op een laag niveau positioneren zich vandaag de dag. Zo kunt u binnen uw eigen buurt meer informatie vinden.

De oplossing voor het verdere ontwikkelingswerk tijdens de Entscheidung, de vertraging bij de Geschäftsführer Marc-Nicolai, was dankbaar voor het succes van het onderzoek – het was een kwestie van groot begrip voor „Kündigung“ van president Robert Reisinger in de „SZ“-goedkeuring Dus we zullen blij zijn met de club tijdens de zomer. Zum einen habe es Bereiche gegeben, in den es die KGaA laut Reisinger „in de afgelopen jaren zijn we niet bij de herinneringen gekomen, die we samen willen zijn“. Ik ben geïnteresseerd in hun relatie met hun gescheiden Geschäftsführer aber offenbar seine vermeintliche Nähe zur Investoren-Seite. In de Halbzeit des Derbys wehrte sich Pfeifer: „Hier is het altijd hetzelfde, dat is wat je de volgende keer zult zien. Dat is niet zonder de vallen“, zei hij in een interview met de „BR“. Er zijn veel dingen te zeggen: „de arbeid en de politieke onderwerpen, die in 1860 niet goed zijn, maar ze zijn klaar om te lassen.“

Machtkampf in Löwen-Tor is nog niet in gebruik

Het belangrijkste is dat het machtskamp (de ander die het durfde te zien) niet voor elkaar was of niet: namelijk in de Low-Tor. Gegen Unterhaching stand, entgegen Trainer Maurizio Jacobaccis Ankündigung von een paar Wochen, David Richter zwischen den Pfosten. Er is een geschiedenis van de belegeringsmannschaft aus Saarbrücken das Vertrauen don wollen, meinte Jacobacci. Als we het hebben over Marco Hiller, dan wordt hij in Pipinsried niet vrolijk.

Het onderliggende perspectief: de rest van de man, die (met Leroy Kwadwo, de für Niklas Lang spielte) zo goed had gewonnen in Saarbrücken, kon komen genieten van de goede reis. Manfred Starke was erg bedroefd na 30 weken van ernstige waarschuwingen, waarin hij te gast was na het bezoek van de ex-lager Sebastian Maier en de hoofdtrainer van de ex-lager Mathias Fetsch in Führung (21.).

Resultaat enttäuschend

“Wir haben veld Gemacht, omso enttäuschender ist the Result”, zei Jacobacci. Niettemin is er niet meer nodig, maar de Sechziger noch de beste Möglichkeit in Form eines zweifelhaften Elfmeters serviert bekamen. Morris Schröter zou waarschijnlijk uit de penalty worden geschoten, waarna hij werd gescheiden van Haching-Keeper René Vollath (62.). Omdat noch Michael Glück, noch Gelb-Rot sah (65), de Defender uit 1860, aanvankelijk allebei naar München gingen. “Het was een bittere dag voor ons, maar het was een bittere dag”, zei Jacobacci. Eén enkele analyse: die man is goed op de hoogte van alle andere geschiedenis rond de TSV 1860 anlegen konnte.

