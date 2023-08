Mindestens 18 Menschen sind in Mexiko gestorben, nachdem ein Personenbus mit ausländischen Migranten und Einheimischen von einer Autobahn in eine Schlucht gestürzt war, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

In Mexiko gab es viele solcher Unfälle, bei denen Migranten auf der gefährlichen Reise in die USA ums Leben kamen.

Was wir über den Absturz wissen

Der Bus, der von Mexiko-Stadt in die nördliche Grenzstadt Tijuana fuhr, beförderte rund 42 Passagiere, darunter Bürger aus Indien, der Dominikanischen Republik und einigen afrikanischen Ländern.

Unter den Getöteten seien auch drei Minderjährige gewesen, berichtete die Katastrophenschutzbehörde im Bundesstaat Nayarit.

Mindestens 23 Menschen wurden verletzt und werden im Krankenhaus behandelt.

Staatsbeamte fügten hinzu, dass einige der Passagiere auf dem Weg zur US-Grenze seien.

Der Fahrer sei festgenommen worden und die Behörden vermuten, dass er zu schnell gefahren sei, die Kontrolle verloren habe und dann eine Böschung hinuntergestürzt sei, teilte die Katastrophenschutzbehörde in einer Erklärung mit.

Die Rettung sei „extrem schwierig“ gewesen, da die Schlucht etwa 40 Meter tief sei, sagte Jorge Benito Rodriguez, der Sicherheits- und Katastrophenschutzminister von Nayarit.

Im vergangenen Monat kamen mindestens 29 Menschen ums Leben, als ein Personenbus im Bundesstaat Oaxaca in eine Schlucht stürzte.

Im Februar starben mindestens 17 Menschen bei einem Busunfall zwischen Oaxaca und Zentral-Puebla, an dem Migranten aus Venezuela, Kolumbien und Mittelamerika beteiligt waren.

