„Hitze belastte het Herz-Kreislaufsystem, führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit, vale reacteren reister“, aldus VCÖ-expert Lina Mosshammer. Als u weet dat het tempo dat u kunt wijzigen en andersom kunt gebruiken, kunt u uw telefoon niet gebruiken om te bellen, maar ook niet met de Freisprecheinrichtung. Die Klimaanlage is een van de beste die je kunt gebruiken, erhöhe nur den Spritverbrauch en last van de Kreislauf zusterätzlich. Besser sei es, bei langeren Fahrten häufiger Pause zu machen. Immer sollte man ausreichend Trinkwasser dabei haben.

Denn zum Schulschluss in Westösterreich bzw. über das bereits zweite Ferienwochenende im Osten set sich sommerliche Temperaturen en vielen Sonne ein. Bereits am Freitag erwartet Geosphere Austria 25 tot 30 Grad, ab Samstag bis in die nächste Woche die liegt over de Tageshöchstwerte dannvielfach auch teils deutlich darüber.