18-jähriger Mann nach Messerstich vor BC Secondary School tot

Ein 18-jähriger Mann ist gestorben, nachdem er am Dienstagnachmittag (22. November) auf dem Parkplatz einer weiterführenden Schule in BC erstochen worden war.

Surrey RCMP sagt, sie hätten auf Berichte über einen Messerstich außerhalb der Tamanawis Secondary in Surreys Newton-Viertel um 12:08 Uhr reagiert. Sie sagen, ein Mann, der an Stichwunden litt, wurde ins Krankenhaus gebracht, überlebte aber nicht.

Die Polizei sagt, sie habe einen Verdächtigen festgenommen, „der in Surrey RCMP-Zellen transportiert wurde“.

In einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Erklärung erklärte Ian McGennis, der Rektor der Tamanawis Secondary School, dass das Opfer der Messerstecherei „kein Mitglied unserer Schulgemeinschaft“ sei.

McGennis fügte hinzu, dass die Schule „auf Eis gelegt und gesichert wurde, was bedeutet, dass alle in der Schule bleiben, da die Außentüren gesichert sind“.

Unterdessen hieß es in einem Tweet, der am Dienstag um 15:55 Uhr von jemandem gesendet wurde, der behauptete, ein Student an der Tamanawis zu sein: „Heute hat ein Angreifer vor meiner Schule einen Amoklauf mit Messern begangen. Der Zustand der Angegriffenen ist unbekannt, aber unsere Klassen waren gesperrt, RCMP war im und um das Gebäude auf Trab.“

Die Schüler werden an der Schule beraten.

Die Polizei bittet jeden, der Informationen hat, die IHIT-Informationsnummer 1-877-551-IHIT (4448) anzurufen oder eine E-Mail an ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca zu senden.

edit@surreynowleader.com

Liken Sie uns auf Facebook Folgen Sie uns auf Instagram und folgen Sie uns weiter Twitter

stechendSurrey