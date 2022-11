17 Millionen sehen Spanien unentschieden: DFB-Krimi erzielt Rekordeinschaltquoten im Fernsehen

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar hat noch nicht die große Euphorie beim Fernsehpublikum ausgelöst. Doch das Interesse wächst: Der DFB-Krimi gegen Spanien hat eine neue Spitzenquote erreicht. Bei den anderen Spielen bleibt das Interesse im Vergleich gering.

Quotenrekord bei der WM in Katar: Mit 17,05 Millionen Fans beim 1:1 zwischen Deutschland und Spanien verzeichnete das ZDF beim Turnier am Persischen Golf am Sonntag eine Rekordquote. Der Marktanteil betrug 49,3 Prozent. Insgesamt liegen die WM-Quoten in Deutschland noch auf einem moderaten Niveau.

9,23 Millionen (MA: 59,7 Prozent) verfolgten das erste deutsche WM-Vorrundenspiel gegen Japan (1:2) in der Live-Übertragung in der ARD. Das Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador hatte mit 6,21 Millionen Zuschauern die höchsten Quoten bei Spielen ohne deutsche Beteiligung. 4,95 Millionen Zuschauer (MA: 24,8 Prozent) verfolgten am frühen Abend des zweiten Sonntagsspiels den 4:1-Sieg Kroatiens gegen Kanada.

3,71 Millionen (MA: 26,2 Prozent) verfolgten die überraschende 0:2-Niederlage des WM-Dritten Belgien gegen Marokko während der ZDF-Liveübertragung. 2,36 Millionen (MA: 20,8 Prozent) verfolgten am Morgen den 1:0-Sieg Costa Ricas gegen Japan in der deutschen Gruppe.

Das Spiel der DFB-Auswahl gegen den ehemaligen Welt- und Europameister aus Spanien steht weit über allen anderen Berichterstattungen der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF während der WM in Katar. Alle 64 WM-Spiele werden zudem live vom Streamingdienst MagentaTV übertragen.