17-Jähriger tötete seinen Lehrer – wegen Münzwurf?

tz Welt

Aus: Antonio José Riether

Teilt

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem Lehrer in Ibbenbüren durch einen Berufsschüler sind erschreckende Details über die Momente vor der Tat ans Licht gekommen.

Ibbenbüren – Vor rund einem Monat sorgte eine Bluttat im ganzen Land für Bestürzung. Am 10. Januar tötete ein 17-jähriger Schüler seinen 55-jährigen Lehrer an einem Berufskolleg im westfälischen Ibbenbüren mit mehreren Stichwunden. Der mutmaßliche Täter sitzt seit seiner Festnahme kurz nach der Tat in Untersuchungshaft, jetzt sind grausame Details über die Hintergründe der Tat ans Licht gekommen. Der Verdächtige soll sich auf erschreckend einfache Art und Weise für die Tat entschieden haben, wie Merkur.de berichtet.

Mord in Ibbenbüren: 17-Jähriger sticht in der Berufsschule auf seinen Klassenlehrer ein

Der mutmaßliche Schüler soll an jenem Dienstagnachmittag im Januar seinen Klassenlehrer allein im Klassenzimmer gefunden und dort mit einem Messer attackiert haben. Wie die Obduktion des Opfers ergab, starb die Frau an dem hohen Blutverlust durch die zahlreichen Stichwunden. Wie die Staatsanwaltschaft Münster mitteilte, rief der Teenager daraufhin selbst den Notruf an und wurde nach Eintreffen der Beamten widerstandslos festgenommen. Am Tag nach der Tat erließ ein Richter Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts des Totschlags.

Kurz nach der Tat wurde über mögliche Hintergründe der Gewalttat berichtet. Nach Ermittlungen soll der Schüler in der Berufsschule enorme Probleme gehabt haben. Am Morgen des Tattages soll er wegen wiederkehrender Konflikte mit den Lehrern einen eintägigen Rauswurf von der Schulleitung erhalten haben. Das genaue Motiv wird noch ermittelt.

In der Berufsschule, in der sich die Lehrerin und ihr Mörder trafen, wurde der Verstorbene betrauert. © Christopher Neundorf/dpa

Tötungsdelikte in der Berufsschule: Hat der Verdächtige per Münzwurf über seine Tat entschieden?

Nochmal Kölner Stadtanzeiger Unter Berufung auf Hinweise aus Ermittlerkreisen berichtet, gibt es neue Details zu dem Fall. Dem Bericht zufolge warf der deutsch-türkische Jugendliche eine Münze, um über das Schicksal seines Lehrers zu entscheiden. Er soll dies der Polizei gemeldet haben, als sie ihn vom Tatort abführte. Aus diesem Grund hatte sich die den Fall untersuchende Mordkommission Münster den Namen „Coin“ gegeben.

Das bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhard am Donnerstag Bild. „Der Beschuldigte hat bei seiner Festnahme einem der am Einsatz beteiligten Ermittler mitgeteilt, dass er eine Münze geworfen und dann seine Entscheidung getroffen hat“, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Ansonsten schweigt der Verdächtige seit der Tat.

Die tödliche Messerattacke sorgte für viel Entsetzen, auch in der Schule soll die zweifache Mutter sehr beliebt gewesen sein. Zehn Tage nach der Tat wurde sie vor 500 Trauernden beerdigt. (ajr)