Im niedersächsischen Landkreis Diepholz wurde am Sonntag eine 17-Jährige tot in einem Straßengraben aufgefunden – sie war erstochen worden. Zwei Tage später griff ein Mann eine 30-jährige Frau auf einem McDonald’s-Parkplatz an, etwa zehn Minuten vom Fundort der Leiche entfernt. Wieder mit einem Messer. Die Frau überlebt mit schweren Verletzungen. Beide Male soll Andreas B. für die brutalen Übergriffe verantwortlich sein. Nun wurde er verhaftet. Vor einigen Jahren soll er versucht haben, einen Jungen zu entführen. Was ist mit dem Verdächtigen? Der Messerangreifer ist bekannt, wie es zu seiner Festnahme kam und wie die Ermittlungen nun weitergehen.

Wie wurde der 17-Jährige gefunden?

Der 17-Jährige wurde am vergangenen Sonntag gegen 19 Uhr entdeckt. Ein Radfahrer war zwischen den Feldern unterwegs, als er die Leiche der jungen Frau in einem Graben an der Straße Schwarzer Dieken im Dorf Barenburg zwischen Osnabrück und Bremen entdeckte.

Wer ist der getötete Teenager?

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung handelte es sich bei der getöteten Person um Mara-Sophie, eine Gymnasiastin aus Kirchdorf. Am Nachmittag soll sie das Haus ihrer Eltern verlassen haben, um eine Runde auf Inline-Skates zu drehen.

Wie konnte die Leiche identifiziert werden?

Die Polizei sperrte das Gebiet ab und sicherte erste Spuren. Mehrere Menschen hätten in der Dunkelheit nach einer jungen Frau gesucht und seien an die Absperrungen geraten, berichtete Renate Meyer von der Mordkommission „Inliner“ am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Bekannte der jungen Frau identifizierten daraufhin die Leiche. Die Familie wurde dann noch in der Nacht informiert.

Wurde der 17-Jährige getötet?

Ja, nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die junge Frau mit einem Messer angegriffen. Das ergab die Obduktion der Gerichtsmedizin Oldenburg.

Was ist auf dem McDonalds-Parkplatz passiert?

Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch auf einem McDonald’s-Parkplatz in Sulingen (Kreis Diepholz) – gut zwei Tage nach dem Fund der Leiche des 17-Jährigen. Gegen 12:35 Uhr griff ein Mann eine 30-jährige Frau mit einem Messer an und verletzte sie schwer, aber nicht lebensgefährlich. Passanten wurden auf den Angriff aufmerksam und griffen ein, woraufhin der Täter flüchtete. Hätten die Zeugen nicht so beherzt eingegriffen, hätte es wahrscheinlich ein zweites Todesopfer gegeben, sagten die Ermittler auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten?

Ja, davon gehen die Ermittler derzeit aus. Der Tatort in Sulingen liegt nur etwa zehn Autominuten von der Schwarzen-Dieken-Straße entfernt, wo die Leiche des 17-Jährigen entdeckt wurde. Beide Male wurden die Frauen mit einem Messer angegriffen.

Wer soll für die beiden Taten verantwortlich sein?

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte die Polizei eine öffentliche Fahndung samt Foto. Der 42-jährige Andreas B. steht im Verdacht beider Taten. Den Ermittlern zufolge ist der Mann als gefährlich einzustufen.

Könnte Andreas B. verhaftet werden?

Ja. Die Polizei nahm ihn am Mittwochabend fest. Nach der Messerattacke auf dem McDonald’s-Parkplatz flüchtete der Tatverdächtige in einem grauen VW mit Diepholzer Kennzeichen. Seine Flucht blieb jedoch erfolglos: Die Polizei nahm Andreas B. am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr widerstandslos im Raum Schwarmstedt (Kreis Heidekreis) fest.

Wie genau kam es zu der Festnahme?

Die Polizei hatte das Kennzeichen des VW veröffentlicht, mit dem der Verdächtige vom McDonald’s-Parkplatz geflohen war. Ein Passant entdeckte das Auto auf einer unbefestigten Straße der A7. Die Polizei habe daraufhin „massive Fahndungsmaßnahmen“ eingeleitet, sagte Thomas Kues, Leiter der Polizeidirektion Diepholz, am Donnerstag. Unter anderem war ein Hubschrauber im Einsatz.

Dann kam der Hinweis, dass der gesuchte Mann auf einem abgelegenen Bauernhof mit Heuballenlager sei. Der Hubschrauber hob ab und die Beamten umstellten das Gebäude. Nachdem der Helikopter wegflog, weil von oben nichts zu sehen war, verließ der Verdächtige den Hof und konnte widerstandslos festgenommen werden. Thomas Kues geht davon aus, dass der Verdächtige dachte, dass „die Luft klar sei“, nachdem er hörte, dass der Hubschrauber wegflog und deshalb das Gebäude verließ.

Was ist über den Tatverdächtigen bekannt?

Andreas B. stammt aus dem benachbarten Kirchdorf. Laut „Bild“ wird er dort mit seinen Eltern in einem Bauernhaus wohnen. Die Zeitung berichtete, der mutmaßliche Mörder sei Bauer gewesen und habe Weihnachtsbäume angebaut. B. soll im Schützenverein und der Freiwilligen Feuerwehr sein, ledig und kinderlos.

Warum soll Andreas B. die beiden Frauen angegriffen haben?

Dies ist nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen noch unklar. Nach Angaben der Polizei wählte Andreas B. seine Opfer willkürlich aus und griff sie unkontrolliert an.

Ist Andreas B. in der Vergangenheit schon einmal aufgefallen?

Laut der Zeitung „Die Harke“ wurde Andreas B. 2016 zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er einen 14-Jährigen in sein Auto gezerrt hatte. Das wollten die Ermittler am Donnerstag nicht bestätigen.

Was ist damals passiert?

Das damals 14-jährige Opfer sprach mit „Bild“ über die Tat: „Neben mir hielt ein brauner Transporter. Der Fahrer stieg aus. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Doch dann zog er mich plötzlich vom Fahrrad, schob mich wortlos in sein Auto und fuhr los.“

„Er schwafelte: ‚Ich möchte mit dir kuscheln.‘ „Ich war noch ein Kind und wusste nicht einmal, was mit mir passierte. Aber mir war sofort klar, dass es unruhig und nicht ganz hell war. Zum Glück musste er an der Einfahrt zur Hauptstraße anhalten“, sagte der Jetzt 21 Jahre alt. Der Junge nutzte die Gelegenheit und flüchtete. „Er versuchte, mein Hemd festzuhalten, aber ich konnte weglaufen“, zitierte die Zeitung das Opfer. Der Transporter raste daraufhin davon Polizisten verhafteten Andreas B. auf einem Jugendfest, bei dem er als Feuerwehrkoch arbeitete, berichtet „Bild“.

Ein unheimlicher Zufall: Das damalige Opfer aß vermutlich am Montag in dem Fastfood-Restaurant, als Andreas B. die 30-jährige Frau auf dem McDonald’s-Parkplatz angegriffen haben soll – eine halbe Stunde vor der Messerattacke.

Wie laufen die Ermittlungen zu den aktuellen Fällen nun weiter?

Am Donnerstagmorgen wurden am Landgericht Verden die Haftbefehle wegen Totschlags gegen Andreas B. verkündet. Nach Angaben des Pressesprechers der Staatsanwaltschaft Verden, Martin Schanz, hat der Tatverdächtige bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Nun werden weitere Spurenermittlungen durchgeführt und beschlagnahmte Gegenstände untersucht. Andreas B. wird zur Untersuchungshaft ins Gefängnis gebracht.