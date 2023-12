Deze audioversie is zeer artistiek. Meer informatie | Stuur feedback

De Staatliche Unterstützung in der Pandemie stopt Unternehmen über Wasser. Deskundigen zijn speculanten, daarom worden nu insolventen gerapporteerd. Dat lijkt nu veilig te zijn. Die Zahl der Pleiten nimmt nach Schätzung eines Informationsdienstleisters 2023 springhaft zu. Duster is er nog.

De kritische Krisen maken gebruik van de Unternehmen in Deutschland om te verkrijgen. Der Informationsdienstleister Crif net met een Duitse Anstieg der Firmenpleiten in diesem en im kommenden Year, erwartet aber keine Pleitewelle.

„Deze externe factoren zijn van groot belang: zorg voor alle energiekosten, financiële problemen, geopolitieke onzekerheid en aanhoudende inflatie“, schreef de Duitse Geschäftsführer Frank Schlein. Deze omvatten aanzienlijke productiekosten, een hoger persoonlijk inkomen en hoge financiële overwegingen.

Der Informationsdienstleister rechnet für dieses Jahr mit 17.900 Firmeninsolvenzen. Dat was 22,8 Prozent mehr als im Vorjahr. „Trotz des siegs kan niet van eeniner Insolvenzwelle worden gesproken“, zei Schlein. Dit betekent dat u uw ondersteuningsprogramma’s in de Milliardenhöhe fellmehr kunt voortzetten met een normale terugkeer naar normaal. Om adequate informatie over de pandemie te verkrijgen, zal de staat verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het insolventierecht.

Weiterer Anstieg der Firmenpleiten 2024 erwartet

Ik aanvaard het feit dat de pleidooien van de firma zullen voortduren tot de herfst van 20.000. Dit was sinds 1999 nooit meer dan een minimum van 26.200 insolventen. In 2003 waren dat er 39.320.

Schlein zufolge ist der Großteil der Unternehmen finanziell weiter gutsellt. Er zou van alles gezegd kunnen worden om het aantal grote insolventen dat verder zou pleiten te vergroten. „In sommige gevallen werden domino-effecten bereikt, die ervoor zorgden dat het bedrijf daarin niet zou nalaten. Maar we zouden ook graag verdere veranderingen in het faillissement zien.“

Na een overzicht van uw leven vinden er ruim 305.000 extra bezoeken plaats 10.1 bij insolventierisico’s. De kredietwaardigheid van de kredietverlening door miljoenen firma’s is onaanvaardbaar. Dit is ook het geval met betrekking tot de balans, winst en genot, tevredenheid, succes of beoordeling van negatieve aspecten.