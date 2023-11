16 Milliarden Gold – Kolumbien will das Wrack der legendären „San José“ bergen.

Schluss mit Haushaltssorgen: Die kolumbianische Regierung will ein spanisches Linienschiff bergen, das seit seiner Explosion im Jahr 1708 vor der Küste des Landes liegt. Die „San José“ gilt als „heiliger Gral der Schiffswracks“, weil sie unermessliche Schätze besaß an Bord.

1708 wurde die „San José“ von den Briten versenkt. Das 62-Kanonen-Schiff enthielt riesige Schätze. Es enthielt einen guten Teil dessen, was die Spanier im Laufe von sechs Jahren in der neuen Welt gesammelt oder gestohlen hatten. Elf Millionen Goldmünzen, Silber aus Bolivien und Smaragde aus Kolumbien. Ein Hort wie aus „Fluch der Karibik“. Um das Wrack tobt seit Jahren ein Rechtsstreit. Das US-Bergungsunternehmen Glocca Morra behauptete 1981, die „San José“ entdeckt zu haben. Das Unternehmen schickte die Koordinaten an die kolumbianische Regierung und meldete gleichzeitig Anspruch auf die Hälfte des Schatzes an.

Kolumbien lehnte dies ab und behauptete, die „San José“ befinde sich überhaupt nicht am angegebenen Standort. Die Regierung behauptet, das wahre Wrack 2015 an einem anderen Ort gefunden zu haben. Diese Koordinaten wurden geheim gehalten. Der damalige Präsident Juan Manuel Santos sagte, der Fund sei „eine der größten Entdeckungen versunkenen Erbes in der Geschichte der Menschheit“.

Laufender Rechtsstreit



Doch Glocca Morra gibt nicht auf. In einem Schiedsverfahren fordert das Unternehmen eine Entschädigung in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar. Unabhängig vom anhaltenden Streit soll nun mit der Rettung begonnen werden. Juan David Correa, der kolumbianische Kulturminister, sagte, die Rettung des Schiffes habe für den amtierenden Präsidenten Priorität. „Der Präsident hat uns gesagt, wir sollen das Tempo erhöhen.“ Das bedeutet, dass der Aufschwung noch während Petros Amtszeit beginnen und im Jahr 2026 enden wird.

Keine Beute für die Briten



Die „San José“ war ein zweistöckiges Linienschiff und wurde 1700 in Dienst gestellt. Nach Einsätzen im Spanischen Erbfolgekrieg wurde sie 1708 nach Amerika geschickt. In Portobelo (Panama) wurde sie mit 344 Tonnen beladen Gold- und Silbermünzen und 116 Schachteln mit Smaragden aus Peru. Könnte die gesamte Ladung geborgen werden, läge ihr heutiger Wert bei mindestens 16 Milliarden US-Dollar. Die gesamte Flotte bestand aus 14 Frachtschiffen, aber nur drei Kriegsschiffen. Vor Cartagena traf die spanische Flotte auf ein britisches Geschwader mit vier Kriegsschiffen. Die Spanier waren von Beginn an im Nachteil. Die Briten wollten die Kriegsschiffe erobern; Sie wussten, dass der Goldschatz dort war. Zehn Stunden lang tobte die Seeschlacht, dann fing die „San José“ Feuer und das Pulvermagazin explodierte. Die Explosion riss das Schiff in die Tiefe. 578 Menschen starben, nur elf überlebten den Untergang. Der größte Teil des Flottenschatzes versank in der Tiefe.

Zweiter Weltkrieg

Auch das Kriegsschiff „San Joaquín“ beförderte große Werte. Doch die „San Joaquín“ konnte mit den Handelsschiffen in den Hafen von Cartagena fliehen. Die Briten erbeuteten lediglich das dritte und kleinste Kriegsschiff, die Santa Cruz. Es war zwar etwas Reichtum an Bord, aber im Vergleich zur Ladung aus „San José“ und „San Joaquín“ war es nichts.

Wem gehört der Schatz?



Die rechtlichen Fragen sind kompliziert – nicht nur wegen des Bergungsunternehmens. Laut einer UNESCO-Konvention gehört das Wrack zum Herkunftsland Spanien. Eine umstrittene Regelung, nach der die ehemaligen Kolonialländer einen vorrangigen Anspruch auf das geraubte Eigentum hatten. Kolumbien hat diese Konvention klugerweise nicht unterzeichnet. Darüber hinaus erhebt die bolivianische Volksgruppe Qhara Qhara Ansprüche. Ihre Vorfahren wurden in die Minen gebracht und mussten Gold abbauen.

