158 Personen bleiben täglich (nd-aktuell.de)

Auch sollen mehr Mitarbeiter eingestellt werden, um Flüchtlingen zu helfen, wie hier, wenn sie in Tegel ankommen.

Da ist sich Integrationssenatorin Katja Kipping (links) sicher. „Wenn wir uns entscheiden müssen, Leichtbauhalle oder das moderne Zelt, dann nehmen wir die Leichtbauhalle“, erklärte sie am Dienstag nach der Berliner Senatssitzung.

Auf Kippings Initiative hin beschloss er, dass die Schaffung von 10.000 zusätzlichen Plätzen zur Unterbringung von Menschen, die als Flüchtlinge nach Berlin kommen, bis Ende des Jahres mit Hilfe eines stadtweiten Managementsystems umgesetzt werden soll. Dazu gehört neben der Einrichtung von Räumen in Gebäuden auch die Errichtung von Leichtbauhallen und im Notfall von Zelten. Für die Hallen, die einen geschlossenen Boden und dickere Wände und Decken als Zelte haben, werden derzeit zwei bis drei Standorte auf geeigneten Flächen angestrebt, erklärt Kipping. Sie freut sich über die Entscheidung des Senats.

Die Zahl der Plätze ergibt sich aus einer Hochrechnung aktueller Ankünfte. „Seit Mitte Oktober sind täglich durchschnittlich 158 Menschen in Berlin angekommen – und geblieben“, erklärt die Senatorin. Die Gruppe umfasst sowohl Flüchtlinge aus der Ukraine als auch Personen, die einen Asylantrag stellen möchten. Die Zahl derer, für die Berlin nur eine Drehscheibe ist, ist viel höher.

Berlin verfügt derzeit über 27.850 Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen für Flüchtlinge. Da diese fast voll sind und schnell neue Plätze benötigt werden, sieht sich der Senat nun gezwungen, auf groß angelegte und eher provisorische Lösungen zurückzugreifen. Wo diese gebaut werden, ist laut Kipping noch nicht endgültig entschieden.

Erst vergangene Woche wurde in Spandau eine klassische Unterkunft mit 320 Plätzen eröffnet. In der kommenden Woche soll ein weiteres in einem geschlossenen Hotel in Wilmersdorf in Betrieb genommen werden. Kipping berichtet, dass es eine Liste von Hotels gibt, die zuletzt schließen mussten, die nun sukzessive bei der Suche nach weiteren Übernachtungsmöglichkeiten herangezogen werden. Da dies ohne einen deutlichen Personalaufbau nicht zu bewerkstelligen sei, habe der Senat auch die erforderliche Stellenzahl für geeignete Mitarbeiter beschlossen, die für die nächsten 24 Monate eingesetzt werden könnten, so die Senatorin weiter. All dies ist nur möglich, weil sich eine intensive ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Senatsverwaltungen entwickelt hat, die die Projekte „gemeinsam an einem Tisch“ und nicht auf dem Postweg umsetzen – was die Zeit deutlich verkürzt.

Nach anhaltender Kritik von Obdachlosenorganisationen und Sozialämtern stehen ab sofort wieder Quarantäneunterkünfte für Obdachlose zur Verfügung, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Einrichtung soll positiv getesteten Menschen einen geschützten Ort der Isolation und Genesung bieten und Dritte vor einer Ansteckung schützen.

Die Quarantäneunterkunft befindet sich laut Verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in der Bundesallee 36/37 in Wilmersdorf und verfügt über 75 Plätze. Betreiber ist daher die Kurstraße 20 GmbH. Die infizierten Obdachlosen werden hauptsächlich von medizinischem Personal betreut, zudem gibt es soziale Unterstützung. Die Transporte von der Notunterkunft in die Quarantäneunterkunft würden wie im Vorjahr vom Projekt „Task Force Obdachlose“ der Sozialgenossenschaft Karuna eG durchgeführt, hieß es. Sie finden jeden Tag der Woche statt.