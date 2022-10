15. Tor im 9. Ligaspiel: „Unglaubliche Waffe“ Haaland gönnt sich keine Verschnaufpause

Manchester City schlägt Abstiegskandidat Southampton souverän – und präsentiert eine beeindruckende neue Statistik, um den nicht enden wollenden Lauf von Ausnahmestürmer Erling Haaland in eine neue Perspektive zu rücken. Natürlich punktet auch diesmal wieder der Norweger.

Erling Haaland trifft einfach weiter: Der Ex-Dortmunder traf in der 65. Minute zum 4:0 (2:0) gegen den FC Southampton. Im neunten Ligaspiel sind es bereits 15 Tore. Der norwegische Ausnahmestürmer hat wettbewerbsübergreifend 20 Tore erzielt. Joao Cancelo (20.) traf für die Citizens zum 1:0 gegen Abstiegskandidat Southampton, Phil Foden (32.) erhöhte für die Gastgeber. Das dritte City-Tor ging an Riyad Mahrez (49.).

Manchester City präsentierte nach dem Spiel eine beeindruckende neue Statistik, um Haalands Lauf zu veranschaulichen, der seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund in die Premier League bereits alle Liga-Startrekorde gebrochen hat: „In fünf Einsätzen in dieser Saison hat Erling Haaland im Etihad-Stadion als Torschütze gespielt viele Tore in der Premier League wie das gesamte Team von Manchester City in der gesamten Saison 2006/07 (10)“, schrieb der Klub auf seiner Website. Als Tabellen-14. Man City konnte damals nur den Abstieg vermeiden, während der rote Teil der Stadt feierte: Manchester United gewann damals die Meisterschaft.

15 Tore waren auch die Marke des erfolgreichsten City-Angreifers der vergangenen Runde: Kevin de Bruyne traf auch 2021/2022 15 Mal – in 30 Spielen. Trainer Pep Guardiola jedenfalls war „sehr zufrieden“ mit seinem Stürmer: „Erling Haaland hatte wieder ein paar Chancen. Er hat ein tolles Tor gemacht. Er ist eine unglaubliche Waffe für uns, eine große Gefahr.“

„Jeder kann etwas bewirken“

Torschütze Riyad Mahrez versuchte derweil nach dem leichten Sieg, die Euphorie um seinen Angreifer etwas bodenständiger zu sortieren: „Haaland ist Teil unserer Mannschaft, er ist unser Stürmer. Wie jeder andere Stürmer, wenn wir ihn finden, ist es perfekt, weil er.“ ist extrem gefährlich“, sagte der Algerier, der gegen Southampton sein erstes Saisontor erzielte. „Wenn nicht, gibt es viele Spieler und jeder kann etwas bewirken.“

Mit 23 Punkten übernahm City zunächst die Führung von Arsenal (21), die am Sonntag nur gegen Jürgen Klopps Liverpool spielen. Es war der dritte Ligasieg in Folge für Guardiolas Mannschaft. Nationalspieler Ilkay Gündogan gehörte nicht zur Startelf und wurde nicht eingewechselt.

Etwas schwerer hatte es der FC Chelsea beim 3:0 (1:0)-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers. Nationalspieler Kai Havertz (45+3) erlöste die Blues nach einem schwierigen Start mit seinem Treffer zum 1:0. Für die weiteren Tore von Chelsea sorgten der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (54.) und Armando Broja (90.).