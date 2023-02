15 Tattoos, die dir Top und Flop zum Preis von einem geben

tz Welt

Aus: Nadia Goldhammer

Spitze oder Flop?

Jeder kann natürlich selbst entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Wenn es um Tattoos geht, solltest du dir vielleicht zweimal überlegen, ob das, was du vorhast, wirklich das ist, was du willst. Denk nochmal. Lieber einmal mehr als zu wenig.

1. Erstaunlich echt, aber schrecklich zu kombinieren:

2. Ich würde mich jeden Morgen erschrecken. Nein danke:

3. Und was ist, wenn sie sich trennen? Na und?

4. Arielle, ja! Dieser seltsame „Family Guy“ Ariel, nein:

5. Ich würde lieber meine Augen geschlossen halten. Für immer:

6. Es tut mir wirklich leid, Pikachu:

7. Ich muss um die Ecke biegen und mich übergeben:

8. Und ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden…:

9. Eigentlich ganz cool, aber das Motiv… naja:

10. Praktisch, aber verdammt hässlich:

11. War die Vorlage eine Katze, die sich bewegte? Dann wurde leider die falsche Seite erwischt:

12. Ich bin Perser, ich habe sowieso immer Sonnenblumenkerne in der Hand. WARUM DAS TATTOO?!

13. HILFE:

14. Ich denke, jemand hat ein sehr wichtiges Golfspiel verloren und das ist seine Strafe:

15. Oh Jesus …:

