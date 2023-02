15 Lebensmittel, die Sie nicht mehr dämonisieren können

Für manche Menschen bedeutet das Erwachsenwerden, die Wahrheit über Mythen zu erfahren, die Sie als Kind immer gehört haben, wie zum Beispiel Mit nassen Haaren nach draußen gehen dass Sie keine Erkältung bekommen oder dass Eigelb nicht schlecht für Sie ist (tatsächlich sind sie großartig für Sie).

Abgesehen von Eigelb wurden viele andere Lebensmittel im Laufe der Jahre verunglimpft, sei es durch Ihre aufwachsenden Eltern, Ihren Arzt oder sogar durch das, was Sie im Fernsehen und in Filmen gesehen haben. So viele Lebensmittel, die wir früher vermeiden sollten, sind gesundheitsfördernd.

Finden Sie heraus, welche 15 Lebensmittel Sie nicht meiden müssen.

Dosen- oder Tiefkühlgemüse

Dosen- und Tiefkühlgemüse sind oft günstiger und länger haltbar als in der Obst- und Gemüseabteilung. Einige Leute denken jedoch, dass sie nicht so nahrhaft sind, weil das Gemüse in Dosen oder gefroren ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Konservenprozess fast alle Nährstoffe des Gemüses bewahrt. Fettlösliche Vitamine, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett sollten während des Konservenprozesses weitgehend intakt bleiben, was Gemüsekonserven zu einer budgetfreundlichen Lösung macht, wenn Sie nicht immer frisch kaufen können. Gemüsekonserven enthalten mehr Natrium, da es als Konservierungsmittel verwendet wird. Wenn Sie sich für Dosengemüse entscheiden, ist es am besten, natriumarmes Dosengemüse zu wählen.

Was Tiefkühlgemüse betrifft, so wird es normalerweise auf dem Höhepunkt seiner Ernährung schockgefroren, was bedeutet, dass es mehr Nährstoffe enthält als frisches Gemüse, das beim Verderben einen Nährstoffmangel erfährt.

Eigelb

Lange Zeit glaubte man, Eigelb sei schädlich, weil es viel Cholesterin enthält. Im Eigelb finden Sie den größten Teil des Cholesterins. Studien zeigen jedoch, dass das Cholesterin in der Nahrung (das Cholesterin in der Nahrung, die Sie essen) nicht unbedingt das Serumcholesterin (das Cholesterin in Ihrem Blutkreislauf) beeinflusst. Die Forschung darüber, was Eigelb mit Cholesterin anrichtet, ist gemischt, aber die überwältigende Schlussfolgerung ist, dass der regelmäßige Verzehr von Eiern Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht erhöht. Eier enthalten gesunde Fette (einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren), die helfen, den HDL-Spiegel (das gute Cholesterin) zu erhöhen. Es geht mehr darum, welche anderen Lebensmittel Sie mit den Eiern essen; Zum Beispiel werden Eier oft mit verarbeitetem Fleisch wie Speck gepaart, das reich an Natrium und gesättigten Fetten ist, was den Blutdruck und den LDL-Spiegel (das schlechte Cholesterin) erhöhen kann.

Brot

Viele Menschen meiden Brot, weil es reich an Kohlenhydraten ist und nicht viele Nährstoffe bietet. Ballaststoff- oder getreidereiches Brot hat jedoch mehr Nährwert und ist manchmal weniger Kohlenhydrate. Allerdings sind diese Brote tendenziell teurer. Wenn es in Ihrem Budget liegt, ein qualitativ hochwertigeres Brot mit besseren Nährstoffen zu wählen, ist das großartig. Wählen Sie am besten Brote mit mehr als 3 Gramm Ballaststoffen pro Portion.

MANICO/Getty Images



Lebensmittel mit Gluten

Wenn Sie keine Zöliakie oder Glutenempfindlichkeit haben, müssen Sie den Verzehr von Gluten nicht vermeiden. Dieses Protein, das in Weizen und einigen Körnern enthalten ist, kann laut Johns Hopkins Medicine von den meisten Menschen vom Körper verdaut werden. Solange Sie keine Probleme haben, Gluten zu verdauen, kann es Ihrem Körper zugute kommen. Gluten wurde mit der Senkung des Risikos für Typ-2-Diabetes und der Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems in Verbindung gebracht.

Kartoffeln

Kartoffeln sind stärkehaltig, so dass viele Menschen sie meiden. Aber Kartoffeln haben laut Mayo Clinic auch viele nützliche Nährstoffe. Sie haben Kalium, Vitamine C und B6, Mangan, Magnesium, Phosphor, Niacin, Folsäure und Ballaststoffe – solange Sie die Haut essen. Ein Großteil der Nährstoffe einer Kartoffel befindet sich in der Haut, also essen Sie das Ganze.

Schokolade

Die Forschung zu Schokolade ist noch gemischt. Wahrscheinlich haben Sie gesehen, dass dunkle Schokolade gut für Ihre Gesundheit ist, aber im Vergleich zu weißer Schokolade ist sie nur deshalb besser für Sie, weil sie Flavanole enthält, die mit der Gesundheit des Herzens in Verbindung gebracht werden. Die meiste Schokolade enthält jedoch Zucker und gesättigte Fette, ganz zu schweigen von Kalorien. Wenn Sie Schokolade in Maßen genießen, können Sie Ihr Verlangen danach stillen, ohne Ihren gesunden Ernährungsplan aufzugeben.

Popcorn

Folgendes müssen Sie bei Popcorn beachten: Es ist nicht alles gleich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Popcorn, das Sie im Kino bekommen, und dem Popcorn, das Sie zu Hause ausstrahlen. Air-Popcorn ist ein toller Snack, weil es Vollkorn ist. Laut der American Heart Association ist leicht gewürztes Popcorn reich an Ballaststoffen, die dazu beitragen können, das Risiko von Herzerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen zu senken. Wenn Sie der Mischung eine Tonne Butter oder Öl hinzufügen, verringern Sie die Nährstoffqualität Ihres Popcorns.

Tetra-Bilder/Getty-Bilder



Kokosnussöl

Kokosöl ist ziemlich reich an gesättigten Fettsäuren, was bedeutet, dass es Ihr LDL-Cholesterin erhöhen kann – mit anderen Worten, das schlechte Cholesterin. Aber was die Harvard Medical School feststellte, ist, dass Kokosöl auch die Kraft hat, Ihren HDL-Cholesterinspiegel zu erhöhen und Ihren Cholesterinspiegel auszugleichen. Da Kokosöl so reich an gesättigten Fettsäuren ist, solltest du nicht allzu oft danach greifen. Die Harvard Medical School schlägt vor, es sparsam zu verwenden und es mit anderen nährstoffreichen Ölen (wie Oliven- oder Avocadoöl) zu wechseln.

Tisch salz

Während es für Ihre allgemeine Gesundheit wichtig ist, Ihre Natriumaufnahme unter Kontrolle zu halten, müssen Sie dennoch etwas Natrium zu sich nehmen. Natrium hilft Ihrem Nervensystem, Ihrem Muskelsystem und mehr – Sie brauchen es also, aber einige gehen davon aus, dass Kochsalz nicht der richtige Weg ist. Vielleicht haben Sie Meersalz oder koscheres Salz gesehen, das als bessere Alternative zu Speisesalz angepriesen wird. Aber die American Heart Association wies darauf hin, dass alle von ihnen die gleiche Menge an Natrium enthalten, also gibt es nichts Besseres an Meersalz als Speisesalz. Die empfohlene Zufuhr beträgt 2.300 mg Natrium pro Tag oder weniger.

Kaffee

Früher wurde Kaffee mit Herzproblemen in Verbindung gebracht, sei es aufgrund von Koffein oder einem Mangel an Nährstoffen im Kaffee selbst. Eine Studie der Harvard School of Public Health aus dem Jahr 2021 implizierte jedoch, dass Kaffee ein gesunder Teil Ihres Tages sein könnte. Die neue Studie besagt, dass das tägliche Trinken von Kaffee „senken kann [the] Wahrscheinlichkeit von Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen, Leber- und Gebärmutterschleimhautkrebs, Parkinson und Depressionen.“ Achten Sie nur auf die Süßstoffe und Sahne, die Sie Ihrem Kaffee hinzufügen.

Avocados

Avocados haben viele Kalorien und Fett, aber es ist gutes Fett. Außerdem haben Avocados laut USDA viele andere Nährstoffe. Sie sind eine gute Quelle für B5, enthalten aber auch andere Nährstoffe wie Kalium, Vitamin E und K. Wenn Kalorien oder ein hoher Fettgehalt ein Problem darstellen, essen Sie nicht die ganze Avocado auf einmal. Obwohl es schwierig sein kann, sie nach dem Schneiden zu konservieren, sollten Sie sie im Kühlschrank einen Tag lang halten können, also essen Sie immer nur die Hälfte auf einmal.

Alexander Spatari/Getty Images



Nüsse

Ja, Nüsse enthalten Fett, aber deshalb mögen wir sie – es ist gutes Fett. Laut der Harvard Medical School sind Nüsse voll mit ungesättigten Fetten, Proteinen, Ballaststoffen und anderen Nährstoffen (je nachdem, welche Nuss Sie betrachten). Einige enthalten gute Mengen an Vitamin B und E, Folsäure und mehr. Diese sind ein toller Snack für zwischendurch, da sie genug Protein enthalten, um Hungerattacken zu stillen. Nüsse können teuer sein, aber Sie bekommen viel Wert für Ihr Geld, wenn Sie bedenken, wie nahrhaft sie sind und wie weit sie gehen können, um Ihren Bauch zu füllen.

weißer Reis

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass weißer Reis leere Kalorien ist, weil alle Nährstoffe entfernt wurden, als die Körner gebleicht wurden. Was Sie vielleicht noch nicht gehört haben, ist, dass weißer Reis laut dem Kendall Reagan Nutrition Center mit Eisen und B-Vitaminen gefüllt ist, um seinen Nährwert zu steigern. Während brauner Reis mehr Ballaststoffe, Magnesium und andere Nährstoffe enthält, sollte weißer Reis nicht zurückgestellt werden, insbesondere weil er oft billiger zu kaufen ist. Sie erhalten immer noch Nahrung aus weißem Reis.

Käse

Käse hat viele Nährstoffe und sollte nicht ganz vermieden werden. Auch wenn Sie laktoseintolerant sind, gibt es einige Käsesorten, die Sie trotzdem essen können! Laut dem National Dairy Council ist Käse eine großartige Quelle für Kalzium, Phosphor und Vitamin A. Einige Käsesorten sind ernährungsphysiologisch besser als andere – denken Sie an frischen, unverarbeiteten Käse anstelle von verpacktem Käse – aber Sie werden trotzdem Nährstoffe erhalten sogar mit einigen der kosteneffizienteren Käsesorten.

Pasta

Pasta ist ein weiteres Lebensmittel, das als kohlenhydratreich und ohne Nährwert angesehen wird. Raffinierte Nudeln, die am häufigsten konsumiert werden, haben eine begrenzte Menge an Nährstoffen, Vollkornnudeln jedoch schon. Studien haben gezeigt, dass Vollkornnudeln einen höheren Nährwert haben und länger satt machen können. Diese Nudeln sind jedoch normalerweise teurer als raffinierte Nudeln. Wenn Sie Ihr Spaghetti-Abendessen mit etwas Gemüse oder einem Salat verpacken, kann dies dazu beitragen, dass Ihre gesamte Mahlzeit ernährungsphysiologisch gesunder wird und Sie mit Vitaminen und Mineralstoffen füllt.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken und sind nicht als gesundheitliche oder medizinische Beratung gedacht. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder einen anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, wenn Sie Fragen zu einer Erkrankung oder Gesundheitszielen haben.