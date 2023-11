15 jaar in het stadspark: Neun Männer verurteilt | NDR.de – Nachrichten

Status: 28.11.2023 15:47 Uhr Drie jaar lang zullen we 15 jaar lang gelukkig zijn in het stadspark van meer jonge mannen. Na lange tijd heeft het Hamburger Landgericht am Dienstag die Urteile geprochen: Ein Freispruch und new Jugendstrafen.

Een van de angstaanjagende momenten voor twee jaar en een nieuwe maand in Haft, die haarbeamen Bewährungsstrafen. Het vonnis volgde na één jaar vervolging, wat het resultaat was van de klachten, die tussen de 16 en 20 jaar duurden, waar de Jugendliche in meer groepen van walgde.

„Schutzlose Lage des Mädchens ausgenutzt“

De Mädchen was een feest met vrienden op het festival in het stadspark, samen met vrienden. Deze mensen hebben bescherming tegen de wet, dus dat is het oordeel. Deze 15 jaar werden doorgebracht in een psychische toestand en met een minimum alcoholgehalte van 1,6 promille. Dat is allemaal te wijten aan angst en verstoring van zichzelf, zoals Richterin zei.

15 jaar in een heel leven

Dit zijn vier van de jonge mensen die in een geführt zijn en de verkennbaren Willen der 15-Jährigen sexuele Handlungen en ihr vorgenommen. Een van de handen in de hand en de portemonnee. Dan hebben we nog twee andere klachten over de relatie tussen de kinderen en de gevolgen daarvan. Als het 15-jarig jubileum van het festival irrte zou zijn, zou je dolgraag een jongeman in dat arme leven willen hebben, je zult het missen.

Schließlich die drei übrigen Angeklagten mit der Jugendlichen in een Gebüsch. Alles bij elkaar zijn ze niet hetzelfde, maar ze zijn er alle drie blij mee. Darum sprach das Gericht een 23-Jährigen gratis. Die Urteile sind noch nicht Rechtkräftig.

Kein Wort des Bedauerns

Voor al het seksuele gedrag van mannen werden we erkend, dat wil zeggen die sexuellen Handlungen nicht gewollt habe, sagte die Richterin. „Ik ben tevreden en leeg in mijn leven“, zeiden ze. Deren Anwältinnen en Anwälte hatten auf Freispruch plädiert. Het argument: dat mannen hebben gedacht, dat 15 jaar seks met hun leven is. Die Richterin houdt de mannen op de hoogte, maar het wort van de bedauerns is heerlijk.

Wegen des Alters der heute 19- tot 23-jaar Beschuldigingen met betrekking tot de geschiedenis van de acties van een jeugdkamer.

