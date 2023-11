148 vs. 133: Indien schlägt China im QS-Universitätsranking für Asien | Indien-Nachrichten

NEU-DELHI: Indien hat China als am stärksten vertretenes Hochschulsystem in Asien mit 148 Universitäten überholt, 37 mehr als im letzten Jahr. Festlandchina liegt mit 133 Universitäten an zweiter Stelle und Japan mit 96 an dritter Stelle QS World University Rankings für Asien.IIT-Bombay und IIT-Delhi gehören zu den Top 50, während sich fünf weitere indische Institutionen in den Top 100 befinden. Insgesamt wurden 856 Institutionen aus 25 Ländern in der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste aufgeführt. IIT-Bombay Sowohl bei den QS-Indikatoren für die akademische Reputation als auch bei den Arbeitgeber-Reputationsindikatoren ist das Unternehmen landesweit führend und stützt sich dabei auf die Expertenmeinung von über 1,4 Millionen Akademikern und Arbeitgebern. In Bezug auf den Ruf als Arbeitgeber gehört es zu den 20 besten asiatischen Institutionen.Zu den Höhepunkten indischer Universitäten auf der Grundlage von Schlüsselindikatoren zählen das herausragende Niveau der Forschungsergebnisse gemessen am Volumen; allgemeine Stabilität, wobei rund 50 % der bewerteten Universitäten entweder stabil sind oder sich verbessert haben; hochqualifizierte Fakultät; und erhebliche Verbesserungen für bestimmte Institutionen, auch wenn sie bei den Internationalisierungsindikatoren hinter ihren Mitbewerbern zurückbleiben.

Im Jahresvergleich zeigten 21 indische Universitäten Verbesserungen, 15 blieben unverändert und 37 neue Einträge. Tatsächlich entfällt der Löwenanteil der Neuzugänge auf Indien, während auf dem chinesischen Festland nur sieben Neuzugänge in die Liste der gerankten Institutionen aufgenommen wurden.

„Die zunehmende Sichtbarkeit indischer Universitäten in den QS-Rankings spiegelt die dynamische Expansion der indischen Hochschullandschaft wider“, sagte Ben Sowter, Senior Vice President bei QS, und fügte hinzu: „Während das deutliche Wachstum der Zahl indischer Institutionen und ihrer Forschungsbeiträge ein Zeichen dafür ist.“ Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung im Bildungsprofil der Region und zeigt zugleich den Weg auf, den Indien vor sich hat, um sein Ansehen in der globalen akademischen Gemeinschaft weiter zu verbessern.“

Während Indien bei der akademischen Reputation (11,8 Punkte gegenüber dem regionalen Durchschnitt von 19) und der Arbeitgeberreputation (9,6 gegenüber 18) unter dem regionalen Durchschnitt liegt, erzielt es unter den höheren Stellen die zweitbesten regionalen Ergebnisse bei den Arbeiten pro Fakultät (36 gegenüber 14,8). Bildungssysteme. Indien erreicht auch den besten Durchschnittswert für Lehrkräfte mit dem PhD-Indikator (42,3 gegenüber 22), was auf eine starke Forschungsleistung und eine hochqualifizierte Fakultät hinweist. Beim QS-Indikator „Personal mit PhD“ sind neun der zehn besten Universitäten Inder, wobei das Indian Institute of Science in Bengaluru den Spitzenplatz in Asien einnimmt.

Indien produziert außergewöhnlich viel Forschung und verfügt über sieben der zehn besten Universitäten Asiens, gemessen an den Beiträgen pro Fakultät, wobei die Anna University bei der Forschungsproduktivität eine regionale Spitzenstellung einnimmt und sich den ersten Platz in diesem Indikator sichert

„Unsere Zitierung pro Artikel ist um den Faktor 2 gesunken, und das werden wir überprüfen. Ansonsten ist es ermutigend zu wissen, dass wir an der Spitze stehen und alles gut zu laufen scheint“, sagte Subhasis Chaudhuri, Direktor, IIT-Bombay.

Mahesh Verma, Vizekanzler der Guru Gobind Singh Indraprastha University (Delhi), die hinsichtlich der akademischen Reputation einen Gesamtrang von 77 und 28 unter den indischen Institutionen erreichte, zeigte sich optimistisch, dass sie sich im nächsten Ranking-Zyklus weiter verbessern wird.

Ein weiteres Highlight ist die North Eastern Hill University. Shillong hat sich ebenfalls hervorgetan und belegt in der Region den zweiten Platz hinsichtlich des Verhältnisses von Lehrkräften zu Studierenden.