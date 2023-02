CNN

Reckitt, een van de belangrijkste formulefabrikanten in de VS, zei maandag dat het twee partijen Enfamil ProSobee Simply Plant-Based Infant Formula terugroept vanwege mogelijke kruisbesmetting met Cronobacter sakazakii-bacteriën.

De terugroepactie wordt uitgevoerd met grote voorzichtigheid, zegt het bedrijf, aangezien tests van het product negatief zijn voor de bacteriën en er geen ziektes zijn gemeld.

Reckitt roept ongeveer 145.000 12,9-ounce blikjes formule terug die tussen augustus en september zijn vervaardigd en zijn gedistribueerd naar winkels in de VS, Guam en Puerto Rico. Ze hebben onderaan een houdbaarheidsdatum van 1 maart 2024, samen met de codes ZL2HZF of ZL2HZZ.

Consumenten moeten deze producten weggooien of terugbrengen naar de plaats van aankoop voor terugbetaling. Er zijn geen andere ProSobee- of Reckitt-producten getroffen.

Het bedrijf zegt dat de oorzaak van het probleem “is gekoppeld aan een materiaal van een derde partij” en dat het “alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen, waaronder het niet langer betrekken van dit materiaal bij de leverancier”.

Cronobacter zat vorig jaar achter een terugroepactie van de Abbott Nutrition-formule die een landelijk tekort verergerde. Cronobacter-infecties zijn zeldzaam, maar ze kunnen ernstig en zelfs dodelijk zijn, vooral bij pasgeborenen. De bacterie leeft in het milieu, maar infecties bij zuigelingen worden vaak in verband gebracht met poedervormige formule.

De Amerikaanse Food and Drug Administration ontving vorig jaar meldingen van vier Cronobacter-ziekten en twee sterfgevallen in drie staten. De baby’s hadden allemaal poedervormige formule geconsumeerd die was gemaakt in de fabriek van Abbott in Sturgis, Michigan. De FDA identificeerde Cronobacter in de plant, maar genetische tests kwamen niet overeen met de zieke baby’s.

In de nasleep van de terugroepactie en het tekort zei de FDA dat het werkt aan een plan om het toezicht op babyvoeding voor Cronobacter te verbeteren.