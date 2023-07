CNN

—



Der ehemalige Präsident Donald Trump hat den Wahlkampf 2024 begonnen und gibt den Wählern einen Ausblick darauf, wie eine zweite Trump-Präsidentschaft aussehen könnte, wenn er gewählt wird. Er hat im Wahlkampf viele Versprechungen gemacht – viele davon sind oft vage und es mangelt an Einzelheiten oder Einzelheiten –, darunter die Beendigung des Krieges in der Ukraine, den Bau von zehn neuen Städten und die Verhängung der Todesstrafe gegen Drogenschmuggler.

Hier sind einige der Richtlinien, die er seiner Meinung nach umsetzen würde, wenn er für eine zweite Amtszeit gewählt würde.

„Die Drogenkartelle führen Krieg gegen Amerika – und es ist jetzt an der Zeit, dass Amerika Krieg gegen die Kartelle führt“, sagte der ehemalige Präsident Donald Trump in einem Wahlkampfvideo im Januar.

Im Falle seiner Wahl sagte Trump in seiner Wahlkampfankündigung vom November 2022, dass er den Kongress bitten werde, sicherzustellen, dass Drogenschmuggler und Menschenhändler für ihre „abscheulichen Taten“ die Todesstrafe erhalten können. Der frühere Präsident versprach außerdem, Drogenkartelle zu „zerschlagen“, indem er Seeembargos gegen Kartelle verhängte, den Kartellen den Zugang zu globalen Finanzsystemen sperrte und Spezialeinheiten innerhalb des Verteidigungsministeriums einsetzte, um die Führung der Kartelle zu schädigen.

„Wenn ich Präsident bin, werden wir den Eltern wieder die Verantwortung übertragen und ihnen das letzte Wort geben“, sagte Trump in einem Wahlkampfvideo im Januar, in dem es um Bildung ging

Der frühere Präsident sagte, er werde Schulen, die es den Eltern ermöglichen, Schulleiter zu wählen, Finanzierungspräferenzen und eine „Vorzugsbehandlung“ gewähren, die Lehramtsverträge für K-12-Lehrer abschaffen, leistungsorientierte Vergütungen als Anreiz für qualitativ hochwertigen Unterricht nutzen und die Zahl der Schulverwalter reduzieren, wie zum Beispiel diese Überwachung von Diversitäts-, Gleichberechtigungs- und Inklusionsinitiativen.

Trump sagte in dem Wahlkampfvideo auch, dass er die Mittel für Schulen kürzen werde, die kritische Rassentheorie und Gender-Ideologie lehren. In einer späteren Rede sagte Trump, er werde die Kommission von 1776 wieder einführen, die in seiner vorherigen Regierung ins Leben gerufen wurde, um „unseren Kindern unsere Werte zu vermitteln und unsere Geschichte und unsere Traditionen zu fördern“.

Abschließend sagte der ehemalige Präsident, er werde das Justizministerium und das Bildungsministerium mit der Untersuchung von Bürgerrechtsverletzungen und Rassendiskriminierung in Schulen beauftragen und gleichzeitig „Marxisten“ aus dem Bildungsministerium entfernen. Eine zweite Trump-Administration würde in Schulen Verstöße gegen die Klauseln zur Gründung und zur freien Ausübung der Verfassung verfolgen, die die Einführung einer Religion durch die Regierung verbieten und das Recht eines Bürgers schützen, seine eigene Religion auszuüben, sagte er.

„Ich werde jede Biden-Politik, die die chemische Kastration und sexuelle Verstümmelung unserer Jugend fördert, widerrufen und den Kongress bitten, mir einen Gesetzentwurf zuzusenden, der die sexuelle Verstümmelung von Kindern in allen 50 Bundesstaaten verbietet“, sagte Trump auf der Conservative Political Action Conference 2023 im März.

Trump fügte in einem Wahlkampfvideo hinzu, dass er eine Durchführungsverordnung erlassen werde, die die Bundesbehörden anweise, Programme zur Förderung von Geschlechterübergängen zu kürzen, und den Kongress auffordere, die Verwendung von Bundesgeldern zur Förderung und Finanzierung geschlechterbestätigender Verfahren einzustellen. Der ehemalige Präsident fügte hinzu, dass seine Regierung es Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern nicht gestatten würde, die bundesstaatlichen Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Medicaid und Medicare einzuhalten, wenn sie Jugendlichen eine geschlechtsbejahende chemische oder physische Pflege anbieten.

Trump sagte in zwei Wahlkampfvideos im Februar, wenn „marxistische“ Staatsanwälte sich weigern, Verbrechen anzuklagen und „unsere Städte Gewaltverbrechern“ zu übergeben, werde er „nicht zögern, Bundesstrafverfolgungsbehörden einzusetzen, um Frieden und öffentliche Sicherheit wiederherzustellen.“

Trump fügte hinzu, dass er das Justizministerium anweisen werde, Bürgerrechtsuntersuchungen gegen „radikale linke“ Staatsanwaltschaften einzuleiten, die sich mit der Durchsetzung des Gesetzes aus rassistischen Gründen befassen, und den Kongress ermutigen werde, seine rechtliche Autorität über Washington, D.C. zu nutzen, um „Recht und Ordnung“ wiederherzustellen ” und Überarbeitung der bundesstaatlichen Standards für die Disziplinierung von Minderjährigen, um gegen zunehmende Verbrechen wie Autodiebstähle vorzugehen.

In einem Wahlkampfvideo versprach der frühere Präsident, dass er eine „Rekordinvestition“ in die Einstellung und Umschulung von Polizisten tätigen, Schutzmaßnahmen wie qualifizierte Immunität stärken und die Strafen für Verstöße gegen das Gesetz erhöhen werde Sie setzen Vollzugsbeamte ein und setzen die Nationalgarde ein, wenn die örtlichen Strafverfolgungsbehörden „sich weigern zu handeln“. Der ehemalige Präsident fügte hinzu, dass er von den Strafverfolgungsbehörden, die Geld aus seiner Finanzierungsinvestition erhalten, oder vom Justizministerium verlangen würde, „bewährte, vernünftige“ Maßnahmen wie Stop-and-Frisk anzuwenden.

„Kurz nachdem ich die Präsidentschaft gewonnen habe, werde ich dafür sorgen, dass der schreckliche Krieg zwischen Russland und der Ukraine beigelegt wird“, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire und fügte in einer weiteren Rede hinzu, dass er „nicht länger als einen Tag“ brauchen würde, um den Krieg beizulegen wenn gewählt. Trump machte keine Angaben dazu, wie er den Krieg in der Ukraine beenden würde.

Trump ging weiter auf seine Strategie ein, die „nicht enden wollenden Kriege“ zu stoppen, indem er versprach, Kriegstreiber, Betrüger und „Versäumnisse in den höchsten Rängen unserer Regierung“ zu beseitigen und sie durch nationale Sicherheitsbeamte zu ersetzen, die die Interessen Amerikas verteidigen würden. Der ehemalige Präsident fügte in einem Wahlkampfvideo hinzu, dass er Lobbyisten und Regierungsauftragnehmer davon abhalten werde, hochrangige Militärbeamte in den Krieg zu drängen.

Trump sagte, er werde sein „wunderbares“ Reiseverbot für Personen aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern wiederherstellen, um „radikale islamische Terroristen von unserem Land fernzuhalten“, nachdem Präsident Joe Biden das Verbot im Jahr 2021 aufgehoben hatte.

Trump sagte in mehreren Wahlkampfvideos, dass er die Bemühungen zum Aufbau von Freedom Cities anführen werde, um „die Grenzen wieder zu öffnen, die amerikanische Vorstellungskraft neu zu entfachen und Hunderttausenden jungen Menschen und anderen Menschen, allesamt hart arbeitenden Familien, eine neue Chance auf Wohneigentum und Wohneigentum zu geben.“ Tatsächlich der amerikanische Traum.“

In seinem Plan würde die Bundesregierung zehn neue Städte auf Bundesland gründen und sie an Gebiete mit den besten Entwicklungsvorschlägen vergeben. Der ehemalige Präsident sagte in einem Wahlkampfvideo, dass die Freedom Cities die Rückkehr der US-Produktion, wirtschaftliche Chancen, neue Industrien und bezahlbaren Wohnraum bringen würden.

In dem Video vom März fügte Trump hinzu, dass die USA unter einer zweiten Trump-Regierung bei den Bemühungen zur „Entwicklung von vertikal startenden und landenden Fahrzeugen für Familien und Einzelpersonen“ eine Vorreiterrolle spielen würden und nicht China „diese Revolution in der Luftmobilität“ anführen lassen würden. Der ehemalige Präsident sagte, diese Luftfahrzeuge würden den Handel verändern und den ländlichen Gemeinden Wohlstand bringen.

„Wenn ich Präsident bin, wird dieses ganze verrottete System der Zensur und Informationskontrolle aus dem Gesamtsystem gerissen. „Es wird nichts mehr übrig bleiben“, sagte Trump in einem Januar-Video.

Um die „beunruhigende“ Beziehung zwischen Technologieplattformen und der Regierung anzugehen, sagte der ehemalige Präsident, er werde eine siebenjährige Bedenkzeit einführen, bevor Mitarbeiter von Behörden wie dem FBI oder der CIA für Plattformen arbeiten können, die Massendaten von Nutzern überwachen.

Trump fügte in mehreren Wahlkampfveröffentlichungen hinzu, dass er das Justizministerium damit beauftragen werde, das Online-Zensur-„Regime“ zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, Bundesbehörden die „Zusammenarbeit“ bei der Zensur von Bürgern zu verbieten, Bürokraten zu entlassen, von denen angenommen wird, dass sie sich an Bundeszensur beteiligen, und Bundesgelder auszusetzen an Universitäten, die sich an „zensurunterstützenden Aktivitäten“ beteiligen.

Im Falle falscher Informationen würde der Präsident die Verwendung von Steuergeldern verbieten, um inländische Äußerungen als Fehl- oder Desinformation zu kennzeichnen, und außerdem die Bundesfinanzierung von gemeinnützigen Organisationen und akademischen Programmen stoppen, die Fehl- oder Desinformation untersuchen.

Im Rahmen des von Trump vorgeschlagenen Reciprocal Trade Act sagte der ehemalige Präsident, wenn andere Länder in den USA Zölle erheben, „belasten wir IHNEN – Auge um Auge, Zoll für Zoll, genau den gleichen Betrag.“

Trump versprach in einem Wahlkampfvideo, den USA dieselben Zölle aufzuerlegen, die auch andere Länder gegen diese Länder erheben könnten. Das Ziel, sagte der ehemalige Präsident, bestehe darin, andere Länder dazu zu bringen, ihre Zölle zu senken.

Als Teil einer umfassenderen Strategie zur Wiederherstellung von Arbeitsplätzen in den USA sagte Trump, dass er im Falle seiner Wahl auch seine Handelsagenda „America First“ umsetzen werde. Der frühere Präsident führte universelle Grundzölle auf die meisten ausländischen Waren ein und sagte, die Amerikaner würden mit steigenden Zöllen niedrigere Steuern erleben. Sein Vorschlag beinhaltet auch einen Vierjahresplan zum Ausstieg aus allen chinesischen Importen lebenswichtiger Güter sowie dazu, China daran zu hindern, Amerika aufzukaufen, und die Investitionen amerikanischer Unternehmen in China zu stoppen.

„Mit einem Sieg werden wir erneut die größte Wirtschaft aller Zeiten aufbauen“, sagte Trump in seiner Wahlkampfankündigung im November. „Es wird schnell gehen. Wir werden die größte Wirtschaft aller Zeiten aufbauen“, obwohl er keine konkreten politischen Vorschläge machte oder erklärte, wie er die Wirtschaft verbessern würde.

Trump sagte, er werde Bidens Steuererhöhungen zurücknehmen, die Inflation „sofort bekämpfen“ und das beenden, was er Bidens „Krieg“ gegen die amerikanische Energieproduktion nannte.

Beim CPAC versprach Trump, „die nicht gewählten Bürokraten und Schattenkräfte zu entlassen, die unser Justizsystem zu Waffen gemacht haben, wie es noch nie zuvor zu Waffen gemacht wurde …“ Trump sagte auch in einem Wahlkampfvideo, dass er eine Executive Order aus dem Jahr 2020 zur Entfernung von „Schurken“ wieder in Kraft setzen werde. Bürokraten und schlagen eine Verfassungsänderung zur Begrenzung der Amtszeit von Kongressmitgliedern vor.

Trump versprach außerdem, „US-Anwälte zu ernennen, die das genaue Gegenteil der Bezirksstaatsanwälte von Soros und anderen sein werden, die in den gesamten Vereinigten Staaten ernannt werden“. Der frühere Präsident fügte dieser Botschaft hinzu und versprach, die „Herrschaft“ solcher Ermittlungen und Staatsanwälte zu beenden und das Justizministerium und das FBI zu überarbeiten.

„Ich werde Bidens Durchführungsverordnung annehmen, die die Bundesregierung anweist, die Feuerwaffenindustrie ins Visier zu nehmen, und ich werde sie am ersten Tag zerreißen und wegwerfen“, sagte Trump auf dem Führungsforum des National Rifle Association Institute for Legislative Action 2023 im April.

Der ehemalige Präsident versprach in der Rede auch, dass die Regierung die Rechte der Bürger nach dem zweiten Verfassungszusatz nicht verletzen werde und dass er den Kongress dazu drängen werde, eine verdeckte Gegenseitigkeitsregelung zu verabschieden.

„Ich werde ein spezielles Team zusammenstellen, um schnell alle Maßnahmen zu überprüfen, die von Bundesbehörden im Rahmen von Bidens ‚Gerechtigkeits‘-Agenda ergriffen werden und rückgängig gemacht werden müssen.“ „Wir werden fast alle davon rückgängig machen“, sagte Trump in einem Wahlkampfvideo.

Trump fügte in mehreren Wahlkampfvideos hinzu, dass er Bidens Executive Order zur Gerechtigkeit widerrufen werde, die Bundesbehörden dazu verpflichtete, gerechte Ergebnisse in der Politik zu liefern und Schulungen zur Gerechtigkeit durchzuführen. Trump sagte, dass er im Falle seiner Wahl auch Mitarbeiter entlassen würde, die zur Umsetzung von Bidens Politik eingestellt wurden, und dann seine Durchführungsverordnung von 2020 zum Verbot rassistischer und sexueller Stereotypen in der Bundesregierung wieder in Kraft setzen würde.

„Wenn ich Präsident bin, werde ich dafür sorgen, dass die Zukunft Amerikas fest in amerikanischen Händen bleibt, so wie ich es getan habe, als ich zuvor Präsident war“, sagte Trump in einem Wahlkampfvideo.

Trump versprach, das chinesische Eigentum an US-Infrastruktur wie Energie, Technologie, Telekommunikation und natürlichen Ressourcen einzuschränken. Der frühere Präsident sagte auch, er werde die Chinesen zwingen, aktuelle Besitztümer zu verkaufen, die die nationale Sicherheit gefährden könnten. „Wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit“, sagte er.

Trump kündigte in einem Wahlkampfvideo im Juni an, seine frühere Verordnung wieder in Kraft zu setzen, wonach die US-Regierung für Arzneimittel den gleichen Preis zahlen werde wie andere Industrieländer, um „dieser globalen Trittbrettfahrerei gegenüber amerikanischen Verbrauchern ein für alle Mal ein Ende zu setzen“.

Einige der Arzneimittelpolitiken der ehemaligen Präsidenten wurden von Biden aufgehoben. Trump sagte in dem Video, dass seine Regierung die besten Preise zahlen würde, die anderen Ländern angeboten würden, die seiner Meinung nach oft niedrigere Arzneimittelpreise zahlen als die Amerikaner. Trump glaubt, dass diese Politik dazu führen würde, dass die Pharmaindustrie die Preise für andere Länder erhöht und gleichzeitig die Kosten für die Amerikaner senkt.