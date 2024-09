Sie kennen das bestimmt: Plötzlich piept, pfeift oder brummt es in Ihrem Ohr. Dann, nach ein paar Sekunden, ist das Geräusch wieder verschwunden. Das ist völlig normal. Wenn die Ohrgeräusche aber nicht verschwinden, könnte es sich um einen akuten Tinnitus handeln, der sogar chronisch werden kann.

Viele Betroffene versuchen mit allen Mitteln, den Quälgeist in ihren Ohren zu bekämpfen. Auf der Suche nach hilfreichen Tipps stößt man dabei auf zahlreiche Mythen. Ob diese tatsächlich stimmen, erklärt Gerhard Hesse, Leiter der Dr. Hesse Tinnitus-Klinik.

Medikamente können Tinnitus auslösen

„Es gibt einige Medikamente, die Tinnitus verursachen können. Tinnitus ist fast immer mit Hörverlust verbunden. Medikamente, die Hörverlust verursachen, können daher auch Tinnitus auslösen. Tinnitus ist normalerweise das erste Symptom für einen beginnenden Hörverlust.

Medikamente, die Tinnitus auslösen, ohne das Gehör zu beeinträchtigen, gibt es nicht. Medikamente, die Hörverlust verursachen, sind vor allem bestimmte Antibiotika, sogenannte Aminoglykoside. Diese werden nur bei schweren Infektionen wie einer Blutvergiftung verabreicht. Auch Platinderivate, ein chemisches Medikament aus Schwermetallverbindungen, das in der Tumorbehandlung eingesetzt wird, sind sehr schädlich für die Haarzellen des Innenohrs. Auch in diesen Fällen kann es deshalb zu Tinnitus kommen.

Andere Medikamente haben kaum Nebenwirkungen an den Ohren. In den Beipackzetteln vieler Medikamente sind eine Reihe möglicher Begleiterkrankungen aufgeführt, die aber nicht auftreten.“

Nur Schwerhörige bekommen Tinnitus

„Über 90 Prozent der Tinnitus-Patienten erleiden einen Hörverlust. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig eine Hörbehinderung bedeuten. Der Hörverlust kann sehr gering sein, sodass er subjektiv nicht als solcher wahrgenommen wird. So kann der Hörverlust beispielsweise im Hochtonbereich liegen. Damit ist nicht die Lautstärke eingeschränkt, sondern das Sprachverstehen. Besonders Rauschlaute wie „s“, „f“ und „sch“ sind schwer zu verstehen. Messbar ist der Hörverlust jedoch immer.

Es kommt nur sehr selten vor, dass der Tinnitus als Irritationsphänomen auftritt und der Patient völlig normal hört, oft sogar überempfindlich reagiert. Es handelt sich um eine zentrale Überreizung. Bei Schwerhörigen, die einen Tinnitus haben und diesen bemerken, ist der Hörverlust meist das Hauptproblem und wird als größtes Problem empfunden. Menschen, die nur einen leichten Hörverlust haben, empfinden den Tinnitus oft als störender, weil er dominanter ist.“

Tinnitus begünstigt Hörsturz oder Schwerhörigkeit

„Eigentlich ist es umgekehrt. Tinnitus entsteht beispielsweise als Folge eines Hörsturzes. Man kann nicht sagen, dass Ohrgeräusche einen Hörsturz begünstigen.“

Tinnitus ist eine Durchblutungsstörung

„Diese Annahme ist mittlerweile überholt. Die Durchblutung hat nichts mit Tinnitus zu tun. Das Innenohr wird von einem Blutgefäß versorgt und wenn sich dieses Gefäß durch Gefäßverengung oder Verkalkung verschließt, wird man unweigerlich taub. Das ist aber nicht dasselbe wie Schwerhörigkeit oder Taubheit. Das Ohr hat bei diesen Erkrankungen eine Restfunktion. Es kann also keine Durchblutungsstörung sein und die Medikamente, die die Durchblutung verbessern, bleiben wirkungslos. Es gibt auch keine Studie, die beweisen kann, dass sie eine Wirkung haben.

Bei Tinnitus wird das Ohr weiterhin gut durchblutet. Die Ursachen für Ohrgeräusche sind unterschiedlich. Die Hauptursache für Tinnitus und Hörverlust ist Lärmbelästigung. Diese kann durch ein Knalltrauma oder eine ständige Lärmbelastung wie beim Musikhören oder Verkehrslärm verursacht werden. Langfristig, über Jahre oder Jahrzehnte, kann dies zu Hörverlust führen, weshalb wir mit zunehmendem Alter auch einen zunehmend spürbaren Hörverlust erleben.“

Ginkgo-Präparate helfen bei Tinnitus

„Dabei soll es sich um ein durchblutungsförderndes Mittel handeln, was selbst umstritten ist. Da es sich bei Tinnitus aber nicht um eine Durchblutungsstörung handelt, ist es auch nicht wirksam.“

Tinnitus verschwindet von selbst

„Das ist nicht ganz richtig. Man kann es eher als ein Ignorieren des Tinnitus bezeichnen. Wir Menschen haben normalerweise die Eigenschaft, dass alles, was wiederkehrend und unwichtig ist, vom Gehirn in den Hintergrund gedrängt und nicht mehr wahrgenommen wird. Beim Geruch ist das besonders stark ausgeprägt. Und bei Geräuschen ist es genauso. Störende Geräusche wie den Kühlschrank in der Küche nehmen wir nach einer Weile nicht mehr wahr. Sie werden herausgefiltert. Erst wenn man anfängt, sich darüber zu ärgern oder Sorgen zu machen, vielleicht ohne zu wissen, was dahinter steckt, lässt sie sich nicht mehr ignorieren. Sie rückt in den Vordergrund der Wahrnehmung.

Der Umgang mit dem Tinnitus ist deshalb äußerst wichtig. Die meisten Menschen hören das Geräusch mit der Zeit nicht mehr, weil das Gehirn es verdrängt. Rund 20 Prozent aller Menschen in Deutschland haben Tinnitus, nur zwei Prozent leiden tatsächlich darunter.

Mit bestimmten Methoden und Therapien wie der Musiktherapie können wir als Ärzte den Betroffenen dabei helfen, zu lernen, den Lärm zu ignorieren. Beschädigte Haarzellen im Innenohr, die Ursache für den Hörverlust und damit oft auch für den Tinnitus sind, können wir leider nicht reparieren.“

Die Halswirbelsäule kann Tinnitus verursachen

„Auch das ist ein bekannter Mythos, der praktisch nie stimmt. Früher ging man davon aus, dass dort Blutgefäße abgeklemmt werden. Beim Tinnitus stimmt das allerdings nicht. Es gibt seltene Fälle, in denen Menschen durch Kopfbewegungen ihre Ohrgeräusche massiv verändern können. Dann kann es sinnvoll sein, diese Verspannungen im Halswirbelbereich oder im Kiefergelenk zu behandeln.“

Eine Ernährungsumstellung kann bei Tinnitus helfen

„Eine Ernährungsumstellung ist meist gesund und hilfreich, vor allem wenn man abnehmen möchte. Am Tinnitus ändert sie aber leider nichts. Sie hat keinerlei Einfluss darauf.“

Bei Tinnitus fehlt es dem Körper an Nährstoffen

„Die für das Ohr wichtigen Spurenelemente sind für den Körper schlichtweg lebensnotwendig. Würde hier ein Mangel vorliegen, würde man das auf anderem Wege als über das Ohr bemerken.“

Tinnitus ist eine Illusion

„Nein, das stimmt nicht. Tinnitus können wir zwar nicht messen, aber er ist etwas, was es wirklich gibt. Man betrachtet ihn als störendes Geräusch, als spontane Aktivität des Ohrs. Man kann ihn zum Beispiel mit Muskelzuckungen vergleichen. Dabei werden die Haarzellen im Ohr spontan erregt. Das passiert vor allem dann, wenn die Haarzellen leicht defekt sind oder nicht mehr alle funktionieren. Das wird meist nicht bemerkt. Es kann aber zu einer Dauererregung, dem Tinnitus, kommen.“

Tinnitus kann das Gehirn schädigen

„Auch das ist ein Mythos, der den Leuten Angst macht. Dabei kann ein Tinnitus gar keinen Schaden anrichten. Es handelt sich dabei um eine spontane Reizung im Bereich des Hörnervs oder im Innenohr, die aber ohne Folgen bleibt.

Wird ein Hörverlust jedoch nicht behandelt, können Nebenwirkungen auftreten. Depressionen zum Beispiel. Aus aktuellen Studien weiß man mittlerweile, dass Hörverlust der Hauptrisikofaktor für Demenz ist. Das ist dramatisch. Demenz wird im Wesentlichen durch das mit dem Hörverlust einhergehende Desinteresse und die Depression sowie den daraus resultierenden Reizmangel und die soziale Isolation verursacht.

Nikotin, Koffein und Alkohol verstärken Tinnitus

„Wenn der Körper erregt ist, zum Beispiel durch einen Kaffee oder eine Zigarette, ist die Fähigkeit, akustische Geräusche oder andere Eindrücke auszublenden, eingeschränkt. Es kommt zu einer Übererregung, die dazu führen kann, dass sich Tinnitus verstärkt entwickelt. Ähnlich ist es bei Stress.“

Das Gleiche gilt, wenn Sie beispielsweise einen Marathon gelaufen sind. Dann werden Sie den Tinnitus deutlicher wahrnehmen, weil Ihr Körper kaputt und geschwächt ist.

Alkohol beeinflusst außerdem die zentrale Verarbeitung der Sinne. Patienten können ihren Tinnitus unter Alkoholeinfluss auch als gedämpfter empfinden. Erhöhter Alkoholkonsum ist deshalb nicht ratsam.

Generell kann man aber nicht sagen, dass diese Dinge Tinnitus verursachen.“

Ibuprofen hilft gegen Tinnitus

„Wenn ich Schmerzen habe und Ibuprofen nehme, geht es mir natürlich besser. Und wenn es mir besser geht, kann mein Gehirn Geräusche besser ausblenden und ich bin entspannter. Gegen Tinnitus helfen die Medikamente allein allerdings nicht.“

Stimulation des achten Hirnnervs von außen hilft gegen Tinnitus

„Der achte Hirnnerv ist der Hör- und Gleichgewichtssinn. Wird dieser gereizt, wird das Gehör angeregt. Eine Stimulation von außen ist allerdings nicht möglich, da der Nerv innen liegt. Übungen, die beispielsweise das Beklopfen bestimmter Bereiche des Schädels empfehlen, sind nicht zielführend. Diese können im schlimmsten Fall eine Gehirnerschütterung hervorrufen. Besser ist in diesem Fall eine Hör- oder Musiktherapie.“